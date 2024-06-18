Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы F на Евро-2024
18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.
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Поединок прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.
В квартете F Турция и Грузия также сыграют с Португалией и Чехией.
Евро-2024. 1-й тур. 18 июня
Группа F, Дортмунд
Турция – Грузия – 3:1
Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 – Микаутадзе, 32
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Мюлдюр, 25 мин.
ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 32 мин.
ГОЛ! 2:1 Гюлер, 65 мин.
ГОЛ! 3:1 Актюркоглу, 90+7 мин.
События матча
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