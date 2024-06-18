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Евро
Турция
18.06.2024 19:00 – FT 3 : 1
Грузия
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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 21:14 | Обновлено 18 июня 2024, 21:23
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2

Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы F на Евро-2024

18 июня 2024, 21:14 | Обновлено 18 июня 2024, 21:23
11447
2
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

В квартете F Турция и Грузия также сыграют с Португалией и Чехией.

Евро-2024. 1-й тур. 18 июня

Группа F, Дортмунд

Турция – Грузия – 3:1

Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 – Микаутадзе, 32

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мюлдюр, 25 мин.

ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 32 мин.

ГОЛ! 2:1 Гюлер, 65 мин.

ГОЛ! 3:1 Актюркоглу, 90+7 мин.

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Мерт Мюльдюр (Турция).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Wlad West
Это ебан*е игого не дает возможнрсть посмотреть даже моменты
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SHN
Вчера срали на игого,а сегодня уже подписку на них предлагают🤣🤣🤣
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