18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

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Поединок прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

В квартете F Турция и Грузия также сыграют с Португалией и Чехией.

Евро-2024. 1-й тур. 18 июня

Группа F, Дортмунд

Турция – Грузия – 3:1

Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 – Микаутадзе, 32

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мюлдюр, 25 мин.

ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 32 мин.

ГОЛ! 2:1 Гюлер, 65 мин.

ГОЛ! 3:1 Актюркоглу, 90+7 мин.