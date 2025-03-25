Недовольство Анчелотти. Звезда Реала принял решение по своему будущему

Турецкий вингер мадридского «Реала Арда Гюлер прокомментировал свое будущее в испанском клубе:

«Мы готовы бороться за все три титула до конца сезона, и это будет захватывающе. Мадрид всегда борется за победу в каждой игре и каждом титуле. Лично мое единственное желание – играть в каждой игре и помогать своей команде выигрывать каждый титул. Мадрид дал мне план, и я все еще в него верю. Я уверен, что добьюсь успеха в Мадриде. Я даже купил дом в Мадриде. Я очень много работаю и всегда готов играть, как вы могли видеть в этом матче против Венгрии».

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 30 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Реала» обиделся на Анчелотти и хочет покинуть клуб.