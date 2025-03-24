Где украинцы? Четыре игрока Бельгии – в символической сборной Лиги наций
Подопечные Сергея Реброва уступили сопернику с разгромным счетом
23 марта состоялись ответные матчи плей-офф Лиги наций, в которых команды боролись за попадание в Лигу A.
Сборная Украины была разгромлена Бельгией со счетом 0:3 и не смогла пробиться в элитный дивизион. Подопечные Сергея Реброва в следующем сезоне продолжать выступление в Лиге B, несмотря на победу в первом поединке (3:1).
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
- Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч 1:3)
- Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч 1:0)
- Сербия – Австрия – 2:0 (первый матч 1:1)
Статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную по итогам ответных матчей Лиги наций. В списке 11 сильнейших не нашлось место ни одному игроку Украины, однако в него попали четыре представителя Бельгии – Тимоти Кастань, Ромелу Лукаку, Жереми Доку и Ханс Ванакен.
Символическая сборная Лиги наций (по версии Whoscored)
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