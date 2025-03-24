ГЮЛЕР к Собослаи: «Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»

23 марта состоялся матч стадии плейоф Лиги наций между сборными Венгрии и Турции (0:3).

На 39-й минуте матча игрок сборной Турции Арда Гюлер забил гол в ворота венгров. Во время празднования он подошел к Доминику Собослаи и поднял указательный палец к губам, прося венгра вести себя тише.

После матча Доминик Собослаи на своей странице в Instagram опубликовал сообщение:

«1088 – столько минут Гюлер провел за «Реал» в этом сезоне».

Ответ не заставил себя ждать, и Гюлер ответил своему оппоненту:

«Этот парень смешной. Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»

Сборная Турции одержала победу над Венгрией по сумме двух матчей 6:1.