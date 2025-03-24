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  4. ГЮЛЕР к Собослаи: «Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»
Лига наций
24 марта 2025, 19:12 | Обновлено 24 марта 2025, 19:13
716
0

ГЮЛЕР к Собослаи: «Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»

Игроки еще на поле обменивались теплыми словами

24 марта 2025, 19:12 | Обновлено 24 марта 2025, 19:13
716
0
ГЮЛЕР к Собослаи: «Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта состоялся матч стадии плейоф Лиги наций между сборными Венгрии и Турции (0:3).

На 39-й минуте матча игрок сборной Турции Арда Гюлер забил гол в ворота венгров. Во время празднования он подошел к Доминику Собослаи и поднял указательный палец к губам, прося венгра вести себя тише.

После матча Доминик Собослаи на своей странице в Instagram опубликовал сообщение:

«1088 – столько минут Гюлер провел за «Реал» в этом сезоне».

Ответ не заставил себя ждать, и Гюлер ответил своему оппоненту:

«Этот парень смешной. Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»

Сборная Турции одержала победу над Венгрией по сумме двух матчей 6:1.

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Лига наций Арда Гюлер Доминик Собослаи сборная Турции по футболу сборная Венгрии по футболу
Александр Сильченко Источник: Instagram
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