ГЮЛЕР к Собослаи: «Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»
Игроки еще на поле обменивались теплыми словами
23 марта состоялся матч стадии плейоф Лиги наций между сборными Венгрии и Турции (0:3).
На 39-й минуте матча игрок сборной Турции Арда Гюлер забил гол в ворота венгров. Во время празднования он подошел к Доминику Собослаи и поднял указательный палец к губам, прося венгра вести себя тише.
После матча Доминик Собослаи на своей странице в Instagram опубликовал сообщение:
«1088 – столько минут Гюлер провел за «Реал» в этом сезоне».
Ответ не заставил себя ждать, и Гюлер ответил своему оппоненту:
«Этот парень смешной. Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»
Сборная Турции одержала победу над Венгрией по сумме двух матчей 6:1.
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