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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 20:43 | Обновлено 29 марта 2025, 20:44
2035
1

Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера

Виталий Пономарев может покинуть «Рух»

29 марта 2025, 20:43 | Обновлено 29 марта 2025, 20:44
2035
1
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
ФК Рух. Виталий Пономарев

Украинский тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев может быть уволен, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, руководство клуба недовольно результатами команды под управлением 51-летнего специалиста, а сегодняшнее поражение в матче с «Динамо» поставило продолжение работы Пономарева у руля львовского коллектива под еще более серьезную угрозу.

После 22 матчей УПЛ «Рух» располагается на 9-м месте, имея в своем активе 26 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» спокойно переиграло «Рух» во Львове.

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Виталий Пономарев Рух Львов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка расторжение контракта
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Demid Romanchik
Разбили ему команду ,забраои игроков и он ещё виноват 
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