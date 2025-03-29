Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
Виталий Пономарев может покинуть «Рух»
Украинский тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев может быть уволен, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, руководство клуба недовольно результатами команды под управлением 51-летнего специалиста, а сегодняшнее поражение в матче с «Динамо» поставило продолжение работы Пономарева у руля львовского коллектива под еще более серьезную угрозу.
После 22 матчей УПЛ «Рух» располагается на 9-м месте, имея в своем активе 26 очков.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» спокойно переиграло «Рух» во Львове.
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