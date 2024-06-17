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Евро
Турция
18.06.2024 19:00 - : -
Грузия
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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 23:28 | Обновлено 17 июня 2024, 23:35
135
0

Турция – Грузия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Евро-2024

17 июня 2024, 23:28 | Обновлено 17 июня 2024, 23:35
135
0
Турция – Грузия. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 18 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F, в котором отношения выяснят команды Турции и Грузии.

Поединок состоится в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На уровне национальных сборных соперники встречались 4 раза. Это были два поединка отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года и два товарищеских матча. У Турции две победы 5:2 и 3:1, один раз выиграла Грузия (1:0) и еще одна встреча завершилась вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Грузия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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