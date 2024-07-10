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Евро
Нидерланды
10.07.2024 22:00 – FT 1 : 2
Англия
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10 июля 2024, 23:58 | Обновлено 11 июля 2024, 02:22
3275
21

Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды

Англичане одержали волевую победу и сыграют против Испании за трофей

10 июля 2024, 23:58 | Обновлено 11 июля 2024, 02:22
3275
21
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
УЕФА

Во втором полуфинальном противостоянии Евро-2024 встретились сборные Нидерландов и Англии.

Встреча началась со стремления обеих команд взять мяч под контроль, а первая же опасная ситуация у ворот завершилась неприятностями для англичан. После перехвата Симонс добежал до штрафной соперников и пушечным ударом отправил мяч точно в девятку.

«Львы» сразу добавили в агрессии и стали пытаться найти свободные зоны у штрафной соперников. Кейн попробовал застать врасплох Вербрюггена ударом из-за пределов штрафной, но голкипер был на чеку. Вскоре Кейн бил уже из пределов штрафной, но мяч пролетел выше цели. Правда, в этот эпизод вмешалась ВАР. Арбитр посмотрел видеоповтор и зафиксировал фол Думфриса на форварде сборной Англии. Пенальти четким ударом реализовал Кейн.

Getty Images/Global Images Ukraine

На кураже англичане едва не забили еще один гол в ворота соперников. Фоден ворвался в штрафную и пробил под голкипером: свою команду спас Думфрис, который на линии ворот остановил мяч. А вскоре Думфрис мог стать героем на противоположной половине поля, но после его удара головой мяч попал в перекладину. Через несколько мгновений каркас ворот выручил уже сборную Нидерландов: Фоден обводящим ударом попал в штангу в районе «девятки».

В первом тайме произошел еще один неприятный эпизод для «оранжевых». Повреждение получил Мемфис Депай, и вместо него на поле вышел Веерман. Перед перерывом темп игры несколько упал, и соперники ушли на 15-минутный отдых с ничейным результатом.

Вторая половина встречи стала куда более скудной на голевые моменты. Футболисты обеих команд начали осторожничать, больше дорожили мячом. Только в середине второго тайма голландцы создали голевой момент, да еще какой! После навеса со штрафного ван Дейк в касание бил с близкого расстояния, и Пикфорд продемонстрировал блестящую реакцию.

Getty Images/Global Images Ukraine

Англичане больше владели мячом, но не могли пройти компактную оборону «оранжевых». А номинальные хозяева поля периодически организовывали быстрые и довольно острые контрвыпады. «Львам» таки удалось создать голевую ситуацию и Сака даже отправил мяч в ворота. Правда, арбитр с помощью ВАР зафиксировал оффсайд у Уокера, который ассистировал партнеру.

Ключевым эпизодом встречи стала замена Кейна, вместо которого на поле вышел Уоткинс. И это было, как оказалось, гениальное решение тренерского штаба Гарета Саутгейта. В компенсированное время Уоткинс принял мяч в штрафной Нидерландов и с разворота точно пробил в дальний угол. Ассистировал партнеру Палмер, который также вышел на замену. Для исправления ситуации у «оранжевых» было слишком мало времени.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии на втором чемпионате Европы вышла в финал. На Евро-2020 англичане уступили титул команде Италии. Посмотрим, каким будет финал для «львов» в ближайшее воскресенье.

Евро-2024. 1/2 финала

Нидерланды –ndash; Англия – 1:2

Гол: Симонс, 7 – Кейн, 17, пен, Уоткинс, 90

Предупреждения: Думфрис, 16, ван Дейк, 87, Симонс, 90+1 – Беллингем, 72, Сака, 86, Триппьер, 90+4

Нидерланды: Вербрюгген — Думфрис (Зиркзее, 90+1), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс (Бробби, 90+1), Рейндерс — Мален (Вегхорст, 46), Депай (Веерман, 35), Гакпо

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака (Конса, 90+1), Майну (Галлахер, 90+1), Райс, Триппьер (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллингем — Кейн (Воткинс, 81)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Англия).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Англия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Нидерланды).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 21
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255547
Англия провела лучший матч на чемпионате, с точки зрения содержания игры,  выиграли центр поля, фланги, подборы вторые мячи, никакого прогматизма с ихний стороны не было, а  в первом тайме вообще, второй конечно был ни такой, но тем немение, ситуацию на поле, контролировали они 
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+5
Saar
Англія повинна виграти кубок.
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+4
pol-55
Спочатку матюкав Гарета за заміни,Джуд був до80хв. як *5те колесо*ще й з карткою,а замінив Гаррі,але він тренер має чуйку,ну і знайшли метод,як зіграти проти *борзих* голландців,може знайдуть управу і на іспанців.  
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+4
Виктор Войцеховский
Наконец Англия сыграла в отличный футбол. Что мешало им играть так раньше неясно.  
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+3
Лига
Писал ещё 1/8 были, что финал будет Испания-Англия ,и возможно англичани выиграют евро, так многие дауны кукарекали что такого не может, где вы сейчас хейтеры наверно на бутылке прыгаете 
Испанцы конечно сильны очень сильны , ну Англичани все же должны выиграть  евро на фарте
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+1
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SVK78
Іспанці знову заберуть кубок, якщо судді не будуть відверто спотворювати гру на користь англійців
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0
Saar
У фіналі вболіваю за англійців!
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-1
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Віталій Ткачук
Знову лівий пенальті, і в фіналі пасажири).
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-2
Dikcher
Тримаємо кулаки за іспанців у фіналі! А «топовому» тренеру Сірожі Єблову треба подивитись і повчитись як топ-збірні грають.
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-2
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serg8220100
Испания выиграет евро
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-3
Русланчик Шевченко
Ніт  за Іран  бля т9, Іспанію
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-3
Андрей Кан
Кумедно, але в фіналі будуть грати команди, яких витягнули судді. В ворота Іспанії не поставили 200% пенальті. А Англії  подарували 100% лівий пенальті. 
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-5
Артур Отаманчук
Судя по отзывам в инете чемпионат так себе, под призмой выступления наших супер-звёзд нисколько не жалею, что не смотрю, тем более электричество вырубают.
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-5
ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
АПЯТЬ ДЕРНАМАВЦЫ В КАКАХАХ БРАТСКАЯ ЗБОРНАЯ ВЕЛИКАГО И МАГУЧЕВО ШАХТЁРА ПАБЕДЕИТЕЛЬ ЕВРА2024 ВИСКА БАРСА ВИСКА КАТАЛОНИЯ 
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-5
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contr
Дксь в кутку тихо перділи Ребров і Пазік ! Бгггггггг
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-7
TolsTIyELF
Амерзительное шоу. Все нормальные команды в одной корзине - в другой ангичане и слабые сборные. В прошлом полуфинале левый пенальти - в этом левый пенальти. Воплощение корупции, морадльные выродки и их глоры - вот что такое ангийскиц чемпионат. 
п.с. уже не помню когда судья давал 2 минуты. 
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-10
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