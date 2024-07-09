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10 июля в 22.00 по киевскому времени на дортмундской арене «Сигнал Идуна Парк» состоится второй полуфинальный поединок Евро-2024. За выход в финал будут биться сборные Нидерландов и Англии.

Нидерланды

Тише едешь – дальше будешь. Это нехитрое определение как нельзя кстати подходит под путь сборной Нидерландов в полуфинал Евро-2024.

Команда Рональда Кумана групповой этап ЧЕ начала «за здравие»: с победы над сборной Польши (2:1). Однако закончила групповой турнир «за упокой»: поражением от Австрии (2:3). В промежутке между этими матчами «оранье» сыграли в сухую ничью с французами.

В итоге сборная Нидерландов заняла третье место в группе. Однако добытые четыре очка позволили команде Кумана квалифицироваться в плей-офф. И это тот самый случай, когда третье место по факту оказалось более выгодным, нежели два первых, ибо обеспечило команде более «лояльный» жребий.

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В 1/8 финала голландцы встретились с главными обидчиками сборной Украины – национальной командой Румынии. И не оставили коллективу Йорданеску ни малейшего шанса: победа 3:0. После того поединка у многих украинских болельщиков возник вполне закономерный вопрос: как наша сборная могла разгромно проиграть «такой» сборной Румынии. «Такой» - в данном контексте «никакой».

В четвертьфинале у Нидерландов тоже был не самый искушенный оппонент – сборная Турции. Но с этой командой «оранжевым» пришлось серьезно помучиться. Голландцы первыми пропустили, однако сумели проявить характер и добыли волевую победу – 2:1.

Таким образом, Нидерланды впервые в 2004 года пробились в полуфинал чемпионата Европы.

Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов:

– У Англии хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы в полуфинале чемпионата Европы, никто не ожидал этого. Если все пойдет хорошо, то проведем еще две игры. Это для всей нации нечто особенное. У нас маленькая страна, и вот мы в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы по-настоящему этим гордимся. Против Турции нам пришлось сражаться, но легких игр не бывает. Выложились по полной. Матч был эмоциональным, со всем сердцем.

Иногда нас критикуют за отсутствие этого в сравнении с другими странами. Второй тайм был хорош. Нам пришлось помучиться, но завоевать возможность сыграть в полуфинале – это большой успех.

В среду предстоит великолепный вечер с участием двух великих стран. Исторический вечер! Если мы будем играть в финале, мои предпочтения на стороне Испании, потому что Франция была у нас в группе. Но сперва нам надо как можно лучше подготовиться, чтобы хорошо провести полуфинал.

Англия

Хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. Ожидания от нынешней сборной Англии на нынешнем Евро – колоссальные, однако качество игры команды Саутгейта пока что хромает на обе ноги. Тем не менее, команда «трех львов» сумела пройти в полуфинал ЧЕ-2024.

Англичанам досталась не самая сильная группа – с Сербией, Данией и Словенией. И Англия выиграла эту группу. Но выиграла блекло, неубедительно.

Да, победителей не судят, но на Родине Саутгейту и его подопечным немало досталось. Тренера критиковали за излишний прагматизм, а его подопечных – за беззубую игру в атаке.

И критиковать действительно было за что.

В стартовом поединке группового турнира англичане минимально одолели Сербию (1:0), не продемонстрировав при этом даже намека на чемпионскую игру. А дальше было еще хуже. Ничья с Данией – 1:1, и сухая ничья со Словенией. Действительно, как тут удержаться от критики?

В первом раунде плей-офф англичанам выпал не самый сильный оппонент – сборная Словакии. Но с ним подопечным Саутгейта пришлось хорошенько помучиться: обыграли лишь в дополнительное время – 2:1. В том поединке один из самых красивых мячей турнира забил Беллингем. А победным мячом отличился главный голеадор сборной Кейн.

Хождение по мукам для Англии продолжилось и в четвертьфинале. И снова соперник не самый сильный – Швейцария, и снова пришлось отыгрываться по ходу встречи (за Англию забил Сака), однако пройти этого соперника удалось лишь в серии послематчевых пенальти (англичане реализовали все пять ударов). До этого счет держался равным: 1:1.

Вот так со скрипом Англия второй раз подряд пробилась в полуфинал Евро. В игре против Швейцарии небольшое повреждение получил капитан англичан Гарри Кейн. На первый взгляд, ничего серьезного. Но если подтвердятся худшие прогнозы, то без своего лидера англичанам будет непросто в полуфинале.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Нас распяли за поражение в финале Евро-2020. Сейчас у нас в составе больше штатных пенальтистов, больше тех, кто участвовал в сериях пенальти. Тем не менее, в таких моментах требуется проявить хладнокровие. Но есть еще вратарь, который всегда делает один сейв, и это дает нам шанс. Мы хотим выиграть этот Евро. Теперь это наша цель. Мы хорошо сыграли. Мы хорошо сыграли против очень крепкой команды. В таких матчах необходимо солидно играть в обороне. Считаю, что мы оказывали хорошее давление, мы были сосредоточены на их движениях. Мы распоряжались мячом гораздо лучше, чем в предыдущих матчах турнира.

История противостояний

До нынешнего поединка соперники встречались 22 раза. Минимальный перевес пока что на стороне Нидерландов: семь побед против шести побед у Англии. Еще девять матчей завершились вничью. А вот разница забитых-пропущенных мячей - в пользу англичан: 31-29.

Последний раз до полуфинала Евро-2024 соперники пересекались тоже в полуфинале. В полуфинале плей-офф Лиги наций-2019. Тогда победу одержали «оранье» – 3:1.

Сходились пути-дороги соперников и на больших турнирах. На Евро-1988 оппоненты сыграли в одной группе. Тогда победили Ван Бастен и компания – 3:1. В той потрясающей сборной Голландии играл и нынешний тренер «оранжевой» сборной Рональд Куман, который вместе с партнерами стал тогда чемпионом Европы. Он может навсегда войти в историю, если выиграет со своей командой чемпионат Европы уже в качестве тренера.

А вот на Евро-1996 Англия взяла убедительный реванш за поражение в 1988-м: победа 4:1.

Прогноз на этот матч от лицензионного букмекера GGBET : проход Англии (коэффициент 1,79). Посмотрите линию GGBET из 70+ видов спорта и найдите для себя интересный матч! Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

Прогноз

При всем уважении к команде Рональда Кумана, нынешняя сборная Нидерландов нечета той блестящей голландской сборной, которая стала чемпионом Европы в далеком 1988 году. Выход сборной Нидерландов в полуфинал Евро-2024 – само по себе событие закономерное, но, в то же время, и произошедшее по воле случая.

Нынешняя сборная Англии более опытная, более мастеровитая, более звездная, нежели «оранье». К тому же, у Саутгейта в разы лучше возможность усиливать команду по ходу матча из скамьи для запасных.

Учитывая все эти и другие факторы, можно резонно предположить, что победителями матча станут англичане. Рекомендуем ставить на 1:0.

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, Де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен, Симонс, Рейндерс, Бергвейн, Гакпо, Депай

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер, Райс, Мейну, Сака, Беллингем, Фоден, Кейн.

10 июля, среда