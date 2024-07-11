Гарет САУТГЕЙТ: «Именно я должен руководить сборной Англии»

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

После завершения встречи главный тренер английской команды Гарет Саутгейт прокомментировал успех своих подопечных:

«Мы играли очень хорошо. Матч был сложным, нам приходилось менять свой подход, особенно к игре в обороне. Постоянно приходилось адаптироваться, и футболисты принимали очень хорошие решения.

Концовка получилась особенной для команды и стала наградой за то, что она отдает себя делу.

Главное – что все игроки готовы выйти. Нам стало казаться, что начинаем снижать давление из-за нехватки сил, к тому же Гарри Кейн получил повреждение. Олли Уоткинс умеет хорошо прессинговать, а также делать рывки за спину защитникам. Мы почувствовали, что настал удачный момент для того, чтобы попробовать такой вариант. Я очень рад, что Олли получил свою минуту славы.

Мы все хотим, чтобы нас любили, верно? Когда ты гордый англичанин и делаешь что-то для своей страны, но не чувствуешь взаимности и подвергаешься критике, это тяжело.

Возможность отпраздновать второй выход финал – это нечто особенное. Болельщики, сопровождавшие команду, были великолепны. Иметь возможность устраивать для них такие вечера, как этот – а я думаю, что за последние шесть лет это случалось несколько раз, – это очень много значит.

Если бы я не работал на этой должности, я бы смотрел матч и праздновал, как они. Мы во многом родственные души, но именно я должен руководить командой. Подарить им такой вечер – это нечто особенное».

Форвард Англии Гарри Кейн:

«История свершилась. Потрясающее достижение. Я так горжусь всеми. Каждым игроком, каждым сотрудником, я горжусь ими. Сделать то, что мы сделали вдали от дома – это действительно нечто особенное.

Есть ощущение, что остался еще один шаг, и мы должны сделать это в воскресенье в финале.

Мы говорим о том, чтобы быть готовыми. Мы большая команда, которая умеет готовиться. Когда это важно, у тебя может быть пять минут, одна минута, но ты можешь изменить ситуацию, ты можешь выиграть для нас турнир.

Уоткинс ждал, он был терпелив. То, что он сделал, было выдающимся, и он заслужил это».

Хавбек Англии Джуд Беллингем:

«В прошлый раз мы сказали, что живем ради новых сражений. Еще один гол в концовке, но было бы здорово забить первым и обрести душевное спокойствие. Когда они забили первый гол, я, если честно, не думал, что мы играли плохо, это был хороший удар.

Я горжусь ребятами. Их реакцией, отношением и менталитетом. Этим качествам нельзя научиться на тренировках – их перенимают друг у друга и получают благодаря опыту.

Осталась еще одна игра. Мы устали, это был долгий сезон, но это последний рывок ради нашей страны и ради истории».

Видеообзор матча Нидерланды – Англия (1:2)