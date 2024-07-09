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Евро
Нидерланды
10.07.2024 22:00 - : -
Англия
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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 22:08 |
216
0

Нидерланды – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинала Евро-2024

09 июля 2024, 22:08 |
216
0
Нидерланды – Англия. Текстовая трансляция матча

В среду, 10 июля, состоится второй полуфинальный поединок Евро-2024, в котором за право участия в главном матче турнира сразятся Нидерланды и Англия. Игра пройдет в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все наиболее яркие моменты имеюттчу доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Нидерландов тихо, но уверенно прошла путь в полуфинал Евро-2024. Начав групповой этап победой над Польшей (2:1), команда закончила поражением от Австрии (2:3) и ничьей с Францией (0:0), заняв третье место, что позволило им пройти дальше. В плей-офф Нидерланды победили Румынию (3:0) и Турцию (2:1), что позволило им впервые с 2004 года выйти в полуфинал чемпионата Европы.

Сборная Англии также пробилась в полуфинал, но со значительными трудностями. В групповом этапе они сыграли неуверенно, выиграв минимально у Сербии (1:0), сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В плей-офф Англия обыграла Словакию (2:1) в дополнительное время и победила Швейцарию в серии пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Нидерланды – Англия в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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