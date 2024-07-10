Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды

Во втором полуфинальном противостоянии Евро-2024 встретились сборные Нидерландов и Англии.

Встреча началась со стремления обеих команд взять мяч под контроль, а первая же опасная ситуация у ворот завершилась неприятностями для англичан. После перехвата Симонс добежал до штрафной соперников и пушечным ударом отправил мяч точно в девятку.

«Львы» сразу добавили в агрессии и стали пытаться найти свободные зоны у штрафной соперников. Кейн попробовал застать врасплох Вербрюггена ударом из-за пределов штрафной, но голкипер был на чеку. Вскоре Кейн бил уже из пределов штрафной, но мяч пролетел выше цели. Правда, в этот эпизод вмешалась ВАР. Арбитр посмотрел видеоповтор и зафиксировал фол Думфриса на форварде сборной Англии. Пенальти четким ударом реализовал Кейн.

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На кураже англичане едва не забили еще один гол в ворота соперников. Фоден ворвался в штрафную и пробил под голкипером: свою команду спас Думфрис, который на линии ворот остановил мяч. А вскоре Думфрис мог стать героем на противоположной половине поля, но после его удара головой мяч попал в перекладину. Через несколько мгновений каркас ворот выручил уже сборную Нидерландов: Фоден обводящим ударом попал в штангу в районе «девятки».

В первом тайме произошел еще один неприятный эпизод для «оранжевых». Повреждение получил Мемфис Депай, и вместо него на поле вышел Веерман. Перед перерывом темп игры несколько упал, и соперники ушли на 15-минутный отдых с ничейным результатом.

Вторая половина встречи стала куда более скудной на голевые моменты. Футболисты обеих команд начали осторожничать, больше дорожили мячом. Только в середине второго тайма голландцы создали голевой момент, да еще какой! После навеса со штрафного ван Дейк в касание бил с близкого расстояния, и Пикфорд продемонстрировал блестящую реакцию.

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Англичане больше владели мячом, но не могли пройти компактную оборону «оранжевых». А номинальные хозяева поля периодически организовывали быстрые и довольно острые контрвыпады. «Львам» таки удалось создать голевую ситуацию и Сака даже отправил мяч в ворота. Правда, арбитр с помощью ВАР зафиксировал оффсайд у Уокера, который ассистировал партнеру.

Ключевым эпизодом встречи стала замена Кейна, вместо которого на поле вышел Уоткинс. И это было, как оказалось, гениальное решение тренерского штаба Гарета Саутгейта. В компенсированное время Уоткинс принял мяч в штрафной Нидерландов и с разворота точно пробил в дальний угол. Ассистировал партнеру Палмер, который также вышел на замену. Для исправления ситуации у «оранжевых» было слишком мало времени.

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Сборная Англии на втором чемпионате Европы вышла в финал. На Евро-2020 англичане уступили титул команде Италии. Посмотрим, каким будет финал для «львов» в ближайшее воскресенье.

Евро-2024. 1/2 финала

Нидерланды –ndash; Англия – 1:2

Гол: Симонс, 7 – Кейн, 17, пен, Уоткинс, 90

Предупреждения: Думфрис, 16, ван Дейк, 87, Симонс, 90+1 – Беллингем, 72, Сака, 86, Триппьер, 90+4

Нидерланды: Вербрюгген — Думфрис (Зиркзее, 90+1), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс (Бробби, 90+1), Рейндерс — Мален (Вегхорст, 46), Депай (Веерман, 35), Гакпо

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака (Конса, 90+1), Майну (Галлахер, 90+1), Райс, Триппьер (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллингем — Кейн (Воткинс, 81)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА