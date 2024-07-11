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  4. УОТКИНС: «Клянусь, я говорил Палмеру, что мы вдвоём сделаем это»
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 00:45 |
378
1

УОТКИНС: «Клянусь, я говорил Палмеру, что мы вдвоём сделаем это»

Герой сборной Англии рассказал о невероятной истории

11 июля 2024, 00:45 |
378
1
УОТКИНС: «Клянусь, я говорил Палмеру, что мы вдвоём сделаем это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олии Уоткинс

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

С 18-й минуты матча счёт был 1:1 и всё шло к овертаймам. Однако на 81-й минуте на поле вышли Олии Уоткинс и Коул Палмер. Под конец основного времени матча Уоткинс забил гол и вывел Англию в финал Евро-2024.

После матча нападающий рассказал интересную историю: «Клянусь своей жизнью и своих детей, ранее в тот же день я сказал Коулу Палмеру, что мы вступим в игру, он отдаст мне голевую передачу, и я забью. И это именно то, что произошло».

В финале Евро-2024 Англия сыграет против сборной Испании. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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Олли Уоткинс сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Англия
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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andre_lui
Молодець, забивай і у фіналі, але клястися не треба і так віримо 
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