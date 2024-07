УОТКИНС: «Клянусь, я говорил Палмеру, что мы вдвоём сделаем это»

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.



С 18-й минуты матча счёт был 1:1 и всё шло к овертаймам. Однако на 81-й минуте на поле вышли Олии Уоткинс и Коул Палмер. Под конец основного времени матча Уоткинс забил гол и вывел Англию в финал Евро-2024.



После матча нападающий рассказал интересную историю: «Клянусь своей жизнью и своих детей, ранее в тот же день я сказал Коулу Палмеру, что мы вступим в игру, он отдаст мне голевую передачу, и я забью. И это именно то, что произошло».



В финале Евро-2024 Англия сыграет против сборной Испании. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

✨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ollie Watkins: “I swear on my life, my kid’s life, I said to Cole Palmer: we’re coming on today and you’re gonna set me up”.



27 goals and 13 assists for Aston Villa this season, his first chance at the Euros and… he scored. pic.twitter.com/VMlRVJdqfn