ФОТО. Кейн продат свой редкостный Bentley. Потеряет 65% в стоимости
Гарри Кейн решился на продажу любимейшего своего автомобиля
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн понесёт значительные финансовые потери из-за продажи редкого Bentley Continental GT Supersports.
Автомобиль, который он приобрёл в 2020 году, выставлен на Auto Trader за £70 000, хотя изначально стоил £200 000, потеряв 65% своей стоимости.
Bentley с 6,0-литровым двигателем W12 имеет пробег 25 400 миль и оснащён аудиосистемой, подогревом сидений и 21-дюймовыми дисками.
По словам редактора Auto Trader Эрин Бейкер, из-за своего звёздного владельца этот автомобиль точно привлечёт внимание.
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Основной причиной продажи считается переезд Кейна в Германию, так как британцам сложно управлять автомобилями с правым рулём в странах с левосторонним движением.
Кроме того, нападающий получил служебный Audi, сначала Q8 e-tron, а затем SQ8 SUV e-tron2 стоимостью £82 000.
Хотя Bentley был для Кейна особенным — он выбрал белый с чёрными дисками и называл его «красивым, очень красивым автомобилем» — теперь он готов с ним расстаться.
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