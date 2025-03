Кейн и Клозе имеют одинаковое количество голов на международной арене

Английский форвард Гарри Кейн отметился забитым мячом в последнем поединке против Латвии и сравнялся по количеству голов на международной арене с легендарным немецким нападающим Мирославом Клозе (71).

24 марта состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Латвии. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Рис Джеймс, Гарри Кейн и Эберечи Эзе.

Для достижения этой отметки 31-летнему Кейну понадобилось 105 матчей, тогда как Клозе – 137.

В этом сезоне Гарри сыграл 44 поединков во всех клубных и международных соревнованиях, отметившись 48 результативными действиями (37 Г + 11 А).

Кроме Англии и Латвии, в группе K находятся сборные Сербии, Албании и Андорры.

Harry Kane has now scored the same amount of international goals as Miroslav Klose (71).



Equalling another World Cup Golden Boot winner and former Bayern Munich striker. 🤝 pic.twitter.com/XBzU4uGhrP