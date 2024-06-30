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Евро
Испания
30.06.2024 22:00 – FT 4 : 1
Грузия
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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 23:54 | Обновлено 01 июля 2024, 00:54
1674
15

Пропустили и разгромили. Испания уверенно разобралась с Грузией

Команда Луиса де ла Фуэнте одержала волевую победу в 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 23:54 | Обновлено 01 июля 2024, 00:54
1674
15
Пропустили и разгромили. Испания уверенно разобралась с Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2024 в Германии уже несколько дней, как перешел к стадии плей-офф своего розыгрыша, поэтому сейчас команды фактически лишены шанса на ошибку. И мы уже успели увидеть на примере той же Италии или, почти, Англии, что это – вообще не пустые слова. Большие футбольные страны постепенно покидают международный форум, что создает давление на остальные коллективы, которым еще придется приобщиться к борьбе на стадии 1/8 финала.

Следующей на очереди была Испания, игрой которой все восхищались во время группового этапа, который для коллектива Луиса де ла Фуэнте прошел не то, чтобы без потерь очков, а даже без пропущенных мячей. Но когда «Красная Фурия» на первом шаге сетки плей-офф наткнулась на Грузию, то где-то невольно нейтральные болельщики желали увидеть интригу в этой паре, где, казалось бы, все очевидно.

Стартовые минуты игры в Кельне откровенно не удивили – Испания держит мяч неприлично много времени в атаке на чужой половине, грузины отбиваются, Мамардашвили спасает от первых голевых моментов у соперников. Это можно было предвидеть еще задолго до начала игры. А вот то, что из этого стартового давления для команды де ла Фуэнте не будет никакой пользы – это уже постарался коллектив Вилли Саньоля.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Крестоносцы» отбились, и не просто кое-как, а с выходом в стремительную контратаку на 18 минуте, в завершение которой Какабадзе подал с правого фланга в Ле Нормана перед вратарской, а тот неуклюже перевел мяч в сетку. Это была та самая спичка у пороховой бочки, которую испанцам ни при каких обстоятельствах нельзя было дать зажечь соперникам.

Потому что дальше началось такое, что уже следует называть грузинской азартной лавиной, которая рисковала тех же испанцев накрыть с головой. И, собственно, она и накрыла, просто команда де ла Фуэнте смогла сохранить уравновешенность и не поддалась на провокации. А дальше уже было дело за разницей в классе.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Фурия Роха» отыгралась перед наступлением перерыва усилиями Родри, который в полукруге перед штрафной остался одиноким только потому, что до этого Китеишвили получил повреждение и как-то дохромал до собственных владений, но не более того. Грузины что-то там пытались апеллировать, но если заиграли эпизод, то заиграли окончательно. И Мората в офсайде в динамике момента не так уж и закрывал обзор вратарю во время удара, как того хотела бы команда Саньоля.

На второй тайм при таких условиях сценарий был прогнозируем – тотальное преимущество никуда не денется само по себе. А так, чтобы отодвинуть соперников подальше от собственных владений, то уже Грузии просто не хватило сил. Именно поэтому мы и увидели почти сразу удар Хвичи из центрального круга по воротам, которые якобы не контролировал Симон. Но неудачно.

Getty Images/Global Images Ukraine

После этого началось испанское нашествие, и уже в определенных моментах было заметно, что грузинам лучше бы думать о том, как избежать разгромного счета, чем о попытках отыграться. Опять более 30 выстрелов полетело в сторону их владений, еще три из которых оказались результативными. До верного разыгрывали что во время удара головой от Руиса с подачи Ямала, что во время контратаки Уильямса через левый фланг, что в моменте с ударом Ольмо с полукруга перед штрафной.

Далее у Испании по расписанию Германия в четвертьфинале.

Чемпионат Европы. 1/8 финала

Испания – Грузия – 4:1

Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Уильямс, 75, Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 автогол

Мората, 44 – Давиташвили, 71

Испания: Унаи Симон, Карвахаль (Хесус Навас, 81), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Гримальдо, 63), Педри (Ольмо, 52), Родри, Фабиан Руис (Мерино, 81), Ямал, Мората (Оярсабаль, 63), Уильямс.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани (Квеквескири, 79), Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китеишвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 63), Кварацхелия, Микаутадзе (Зивзивадзе, 79).

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция).

Стадион: «Рейн Энерги Штадиум» (Кельн).

ИСПАНИЯ – ГРУЗИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦІЯ

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Испания).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Испания).
18’
ГОЛ ! Автогол забил Робен Ле Норман (Испания).
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Евро-2024 отчеты сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу Испания - Грузия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 15
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ptolemeus
Поки що іспанці найкращі на Євро по грі.
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+4
Віталій Ткачук
Грузія слабша ніж ми. Але вони хоч не зганьбилися в групі. Проти Іспанії шансів не було, від слова зовсім.
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+1
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Harun Bakircioğlu
Испанский Петраков и его фурия покоряют это Евро
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+1
Первый Среди Равных
Спочатку прочитав "попустили". 
Команди із різних ліг абсолютно. 
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+1
Maxcrimea10
Якщо ще Ямаль почне забивати - це головний претендент на перемогу
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0
fedd1979
Якщо казка в шаленій удачі - тоді будь-ласка. Ця команда майже в усіх іграх давала вдарити +20 (всі найгірші показники на Євро - у грузинів) і сама била 5-6-7 (теж всі найгірші показники чи щось біля того). При таких іграх, як грали грузини - нас би обісрали з ніг до голови (свої ж вболівальники). Але грузини гради "з вогником". Ну хай так. Вони ж в 1/8. Так, я розумію, що їм дісталася найсильніша збірна плей-оф, але чи не занадто багато дифірамб?
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0
suforza1921
Ось іспанці і розставили усе по місцях. Грузія - відверто посередня команда, яка дивом потрапила до 1/8. Більше того, впевнений - найслабша на цьому Євро загалом.  Є в ній кілька класних футболістів - Мамардашвілі, Хвіча і з натяжкою Мікаутадзе. Але на цьому все. Завдяки, голкіперу, фарту і бажанню вдалося досягти нічиєї з чехами з тріском програному по грі матчу (статистика ударів 5:26) і перемогти невмотивований напівдубль Португалії (удари 7:23). Плюс не тиснув тягар жодної відповідальності, бо від грузинів ніхто нічого не чекав. Але одного бажання недостатньо, коли немає класу. Сьогодні вони ще легко відбулися,  пропустивши тільки 4, а не 7-8 плюх.
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0
introvert
Казка скінчилась, і повернулася жорстока реальність. Навіть обіцяні мільйони не допомогли. Тут багато хто пише, що словаки з румунами мають бути покарані за договорняк, хоча вони лише відстоювали своє. Хто реально заслуговує покарання, так це португальці - за ганебний злив попередньої гри... сподіваюся, воно їх наздожене якнайшвидше. 
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0
zzg77
А что, кто-то сомневался? 
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-2
Avaksi
Очікувано. Я в якісь гілці писав, що буде 3:0, 4:0. Трохи не вгадав
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-3
Лига
Финал Испания-Англия, и англ на фарте выигрывают финал ,ну испанцы конечно машина 
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-7
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