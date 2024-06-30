Чемпионат Европы-2024 в Германии уже несколько дней, как перешел к стадии плей-офф своего розыгрыша, поэтому сейчас команды фактически лишены шанса на ошибку. И мы уже успели увидеть на примере той же Италии или, почти, Англии, что это – вообще не пустые слова. Большие футбольные страны постепенно покидают международный форум, что создает давление на остальные коллективы, которым еще придется приобщиться к борьбе на стадии 1/8 финала.

Следующей на очереди была Испания, игрой которой все восхищались во время группового этапа, который для коллектива Луиса де ла Фуэнте прошел не то, чтобы без потерь очков, а даже без пропущенных мячей. Но когда «Красная Фурия» на первом шаге сетки плей-офф наткнулась на Грузию, то где-то невольно нейтральные болельщики желали увидеть интригу в этой паре, где, казалось бы, все очевидно.

Стартовые минуты игры в Кельне откровенно не удивили – Испания держит мяч неприлично много времени в атаке на чужой половине, грузины отбиваются, Мамардашвили спасает от первых голевых моментов у соперников. Это можно было предвидеть еще задолго до начала игры. А вот то, что из этого стартового давления для команды де ла Фуэнте не будет никакой пользы – это уже постарался коллектив Вилли Саньоля.

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«Крестоносцы» отбились, и не просто кое-как, а с выходом в стремительную контратаку на 18 минуте, в завершение которой Какабадзе подал с правого фланга в Ле Нормана перед вратарской, а тот неуклюже перевел мяч в сетку. Это была та самая спичка у пороховой бочки, которую испанцам ни при каких обстоятельствах нельзя было дать зажечь соперникам.

Потому что дальше началось такое, что уже следует называть грузинской азартной лавиной, которая рисковала тех же испанцев накрыть с головой. И, собственно, она и накрыла, просто команда де ла Фуэнте смогла сохранить уравновешенность и не поддалась на провокации. А дальше уже было дело за разницей в классе.

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«Фурия Роха» отыгралась перед наступлением перерыва усилиями Родри, который в полукруге перед штрафной остался одиноким только потому, что до этого Китеишвили получил повреждение и как-то дохромал до собственных владений, но не более того. Грузины что-то там пытались апеллировать, но если заиграли эпизод, то заиграли окончательно. И Мората в офсайде в динамике момента не так уж и закрывал обзор вратарю во время удара, как того хотела бы команда Саньоля.

На второй тайм при таких условиях сценарий был прогнозируем – тотальное преимущество никуда не денется само по себе. А так, чтобы отодвинуть соперников подальше от собственных владений, то уже Грузии просто не хватило сил. Именно поэтому мы и увидели почти сразу удар Хвичи из центрального круга по воротам, которые якобы не контролировал Симон. Но неудачно.

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После этого началось испанское нашествие, и уже в определенных моментах было заметно, что грузинам лучше бы думать о том, как избежать разгромного счета, чем о попытках отыграться. Опять более 30 выстрелов полетело в сторону их владений, еще три из которых оказались результативными. До верного разыгрывали что во время удара головой от Руиса с подачи Ямала, что во время контратаки Уильямса через левый фланг, что в моменте с ударом Ольмо с полукруга перед штрафной.

Далее у Испании по расписанию Германия в четвертьфинале.

Чемпионат Европы. 1/8 финала

Испания – Грузия – 4:1

Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Уильямс, 75, Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 автогол

Мората, 44 – Давиташвили, 71

Испания: Унаи Симон, Карвахаль (Хесус Навас, 81), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Гримальдо, 63), Педри (Ольмо, 52), Родри, Фабиан Руис (Мерино, 81), Ямал, Мората (Оярсабаль, 63), Уильямс.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани (Квеквескири, 79), Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китеишвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 63), Кварацхелия, Микаутадзе (Зивзивадзе, 79).

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция).

Стадион: «Рейн Энерги Штадиум» (Кельн).

ИСПАНИЯ – ГРУЗИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦІЯ