«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании

30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.

После завершения встречи главный тренер грузинской национальной команды Вилли Саньоль прокомментировал результат поединка:

«Мы запомним первый тайм, где мы были довольно хорошо организованы. Но есть некоторые моменты, которые нам не понравились.

Первый гол должен был быть отменен, потому что Мората был в офсайде. Я не знаю, чем занимались в комнате VAR. Возможно, при счете 1:0 к перерыву все было бы иначе. Но Испания была сильнее и заслужила пройти дальше.

Мы выиграли свой чемпионат Европы еще до этого матча. Я надеюсь, что мы оставили о Грузии хорошее впечатление», – сказал Саньоль.

Видеообзор матча Испания – Грузия (4:1)