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Евро
Испания
30.06.2024 22:00 – FT 4 : 1
Грузия
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01 июля 2024, 05:31 |
256
0

«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании

Вилли Саньоль прокомментировал вылет команды из Евро-2024

01 июля 2024, 05:31 |
256
0
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Саньоль

30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.

После завершения встречи главный тренер грузинской национальной команды Вилли Саньоль прокомментировал результат поединка:

«Мы запомним первый тайм, где мы были довольно хорошо организованы. Но есть некоторые моменты, которые нам не понравились.

Первый гол должен был быть отменен, потому что Мората был в офсайде. Я не знаю, чем занимались в комнате VAR. Возможно, при счете 1:0 к перерыву все было бы иначе. Но Испания была сильнее и заслужила пройти дальше.

Мы выиграли свой чемпионат Европы еще до этого матча. Я надеюсь, что мы оставили о Грузии хорошее впечатление», – сказал Саньоль.

Видеообзор матча Испания – Грузия (4:1)

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Испания).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Испания).
18’
ГОЛ ! Автогол забил Робен Ле Норман (Испания).
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Вилли Саньоль пресс-конференция сборная Грузии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Грузия Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Le Figaro
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