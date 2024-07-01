«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Вилли Саньоль прокомментировал вылет команды из Евро-2024
30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.
После завершения встречи главный тренер грузинской национальной команды Вилли Саньоль прокомментировал результат поединка:
«Мы запомним первый тайм, где мы были довольно хорошо организованы. Но есть некоторые моменты, которые нам не понравились.
Первый гол должен был быть отменен, потому что Мората был в офсайде. Я не знаю, чем занимались в комнате VAR. Возможно, при счете 1:0 к перерыву все было бы иначе. Но Испания была сильнее и заслужила пройти дальше.
Мы выиграли свой чемпионат Европы еще до этого матча. Я надеюсь, что мы оставили о Грузии хорошее впечатление», – сказал Саньоль.
Видеообзор матча Испания – Грузия (4:1)
События матча
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