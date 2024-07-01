Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Хотел, чтобы игроки выбросили беспокойство из головы»

30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.

После завершения встречи главный тренер испанской национальной команды Луис де ла Фуэнте прокомментировал результат поединка:

«Я хотел, чтобы игроки искали правильные моменты для атаки, искали спокойствие в матче. Я видел, как растет беспокойство, когда мы не забиваем, что может привести к негативному напряжению, и я хотел, чтобы они выбросили это из головы.

В такой ситуации удар по вашему моральному духу может быть огромным, но Робин [автор автогола] знал, что он пользуется всем нашим уважением, привязанностью и поддержкой. Он потрясающий игрок, отличный защитник. И, надо добавить, потрясающий человек. Преодоление такого рода невзгод с такой нормальностью говорит вам кое-что о нем и о том, кто был вокруг него.

Фабиан Руис и Нико Вильямс? Это было восхитительно. Я думаю, что это два лучших игрока в мире на своей позиции. На мой взгляд, они мирового класса. Мне так повезло, что я могу на них рассчитывать. У них столько талантов, что, если добавить их к нашему замечательному коллективу, это то, что нам нужно, чтобы далеко пройти на этом Евро».

Игрок Испании Нико Вильямс:

«То, что такой игрок, как Фабиан Руис, отдает мне такие передачи – это тысяча благословений. Чудесный ассист. Забить такой гол... Я чувствовал себя фантастически. Я чувствую, что мои родители могут мной гордиться!

Я хочу поздравить Грузию. Они были потрясающими соперниками, они меня впечатлили, и я надеюсь, что они преуспеют в будущем».

Видеообзор матча Испания – Грузия (4:1)