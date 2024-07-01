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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 01:17 | Обновлено 01 июля 2024, 01:18
178
0

ФОТО. Автогол разозлил фаворита. Лучшие моменты: как Испания одолела Грузию

В немецком Кельне 30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024

01 июля 2024, 01:17 | Обновлено 01 июля 2024, 01:18
178
0
ФОТО. Автогол разозлил фаворита. Лучшие моменты: как Испания одолела Грузию
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 в немецком Кельне прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сначала испанцы пропустили, автогол в свой пассив записал Ле Норман. Затем голы у победителей забили: Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Дани Ольмо.

Испания в 1/4 финала сыграет против Германии, победившей в 1/8 финала Данию (2:0). Матч между Испанией и Германией пройдет 5 июля в 19:00 в немецком Штутгарте.

Евро-2024

1/8 финала. Кельн, 30 июня

Испания – Грузия – 4:1

Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Дани Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 (автогол)

ФОТО. Автогол разозлил фаворита. Лучшие моменты: как Испания одолела Грузию

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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