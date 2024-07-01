ФОТО. Автогол разозлил фаворита. Лучшие моменты: как Испания одолела Грузию
В немецком Кельне 30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024
30 июня в 22:00 в немецком Кельне прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).
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Сначала испанцы пропустили, автогол в свой пассив записал Ле Норман. Затем голы у победителей забили: Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Дани Ольмо.
Испания в 1/4 финала сыграет против Германии, победившей в 1/8 финала Данию (2:0). Матч между Испанией и Германией пройдет 5 июля в 19:00 в немецком Штутгарте.
Евро-2024
1/8 финала. Кельн, 30 июня
Испания – Грузия – 4:1
Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Дани Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 (автогол)
ФОТО. Автогол разозлил фаворита. Лучшие моменты: как Испания одолела Грузию
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