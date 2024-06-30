30 июня в 22:00 в немецком Кельне прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).

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Голы у победителей забили: Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Дани Ольмо.

Испания в 1/4 финала сыграет против Германии, победившей в 1/8 финала Данию (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

Евро-2024. 1/8 финала. Кельн, 30 июня

Испания – Грузия – 4:1

Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Дани Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 (автогол)

Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Робен Ле Норман, 18 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Родри, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Фабиан Руис, 51 мин.

ГОЛ! 3:1. Нико Уильямс, 75 мин.

ГОЛ! 4:1. Дани Ольмо, 83 мин.