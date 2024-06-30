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  4. Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Евро
Испания
30.06.2024 22:00 – FT 4 : 1
Грузия
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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 23:59 | Обновлено 01 июля 2024, 00:25
13667
0

Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 23:59 | Обновлено 01 июля 2024, 00:25
13667
0
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 в немецком Кельне прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы у победителей забили: Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Дани Ольмо.

Испания в 1/4 финала сыграет против Германии, победившей в 1/8 финала Данию (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

Евро-2024. 1/8 финала. Кельн, 30 июня

Испания – Грузия – 4:1

Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Дани Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 (автогол)

Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Робен Ле Норман, 18 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Родри, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Фабиан Руис, 51 мин.

ГОЛ! 3:1. Нико Уильямс, 75 мин.

ГОЛ! 4:1. Дани Ольмо, 83 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Испания).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Испания).
18’
ГОЛ ! Автогол забил Робен Ле Норман (Испания).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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