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Евро
Испания
30.06.2024 22:00 - : -
Грузия
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Испания
30 июня 2024, 09:27 |
42
0

Испания – Грузия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2024

30 июня 2024, 09:27 |
42
0
Испания – Грузия. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 30 июня, в Кельне на арене «Рейн Энерги Штадион» состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024, в котором сыграют сборные Испании и Грузии.

Стартовый свисток французского рефери Франсуа Летексье прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В своей истории национальные сборные Испании и Грузии встречались 7 раз. В этих матчах испанцы одержали 6 побед, а грузинской команде удалось один раз добиться успеха. Было это в товарищеском матче в 2016 году. Перед финальным турниром чемпионата Европы Грузия выиграла 1:0. Интересно, что тот единственный гол забил Торнике Окриашвили, известный украинским любителям футбола по выступлениям за донецкий «Шахтер», мариупольский «Ильичевец» и одесский «Черноморец».

В остальных играх неизменно сильнее оказывались испанцы, причем дважды в отборе на нынешнее Евро. По жребию команды попали в одну отборочную группу А. В Тбилиси грузины проиграли с разгромным счетом 1:7, а у себя дома в Вальядолиде испанцы победили 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Грузия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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