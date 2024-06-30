В воскресенье, 30 июня, в Кельне на арене «Рейн Энерги Штадион» состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024, в котором сыграют сборные Испании и Грузии.

Стартовый свисток французского рефери Франсуа Летексье прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В своей истории национальные сборные Испании и Грузии встречались 7 раз. В этих матчах испанцы одержали 6 побед, а грузинской команде удалось один раз добиться успеха. Было это в товарищеском матче в 2016 году. Перед финальным турниром чемпионата Европы Грузия выиграла 1:0. Интересно, что тот единственный гол забил Торнике Окриашвили, известный украинским любителям футбола по выступлениям за донецкий «Шахтер», мариупольский «Ильичевец» и одесский «Черноморец».

В остальных играх неизменно сильнее оказывались испанцы, причем дважды в отборе на нынешнее Евро. По жребию команды попали в одну отборочную группу А. В Тбилиси грузины проиграли с разгромным счетом 1:7, а у себя дома в Вальядолиде испанцы победили 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Грузия, за которой можно следить в украинской версии сайта.