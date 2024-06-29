В воскресенье 30 июня в Кельне состоится, пожалуй, самый ожидаемый матч 1/8 финала, в котором встретятся сборные Испании и Грузии. И это, несмотря на то, что испанцы являются одними из главных претендентов на чемпионский титул, а для грузинской команды сам выход в плей-офф уже историческое событие. Обе команды стремятся активно играть в атаке, поэтому при первой возможности стараются быстро доставлять мяч к чужим воротам и создавать голевые моменты.

Испания

Подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо на хорошем уровне провели матчи группового этапа. Они единственные на нынешнем Евро, которые выиграли все три поединка, набрали максимальное количество очков и при этом не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Сперва испанцы разгромили Хорватию 3:0, после чего с одинаковым счетом 1:0 нанесли поражение Италии и Албании.

Следует отметить, что в этих поединках тренерский штаб задействовал 24 разных футболиста, включая двух вратарей. Тем не менее, от этого стиль игры испанцев практически не менялся. Испанцы старались действовать первым номером и имели заметное преимущество над соперниками. Особенно это было заметно в играх против Хорватии и Италии. Поэтому даже отсутствие из-за дисквалификации одного из ведущих игроков Родри в матче с Албанией вообще не ощущалось.

По мнению многих уважаемых изданий именно Испания на данный момент считается одним из главных фаворитов турнира в целом. Но сколько раз бывало, что заведомые аутсайдеры преподносили сюрпризы. Поэтому в стане испанской команды тщательно готовятся к предстоящему поединку. В частности, защитник сборной Начо Фернандес отметил «… думаю, против Грузии будет сложно. Надо с первой минуты сохранять предельную осторожность. Хвича (Кварацхелия) очень маневренный, блестяще играет один в один. Бесспорно, он лидер сборной Грузии и для нас критически важно сдержать его».

Грузия

Дебютанты финальной части чемпионата Европы и вообще больших крупных международных турниров футболисты сборной Грузии провели групповой этап для многих неожиданно сильно. Уже в первом матче с Турцией (1:3) они боролись до последней минуты и пропустили гол уже в пустые ворота, когда их вратарь Георгий Мамардашвили пришел на помощь своим полевым игрокам при подаче углового у ворот соперников.

Во второй игре грузины вообще могли выиграть у Чехии, если бы уже в компенсированное арбитром время реализовал свой выход практически один на один Саба Лобжанидзе. Но он направил мяч выше цели и матч завершился вничью 1:1. Зато в заключительном поединке группы сборная Грузии преподнесла настоящую сенсацию, победив Португалию 2:0. Свой первый гол на большом турнире забил бесспорный лидер сборной Хвича Кварацхелия, а затем с пенальти отличился лучший на данный момент бомбардир нынешнего Евро Жорж Микаутадзе. Кстати, он поражал ворота соперников в каждом из трех проведенных матчах.

Но самое главное, что подкупает нейтральных зрителей, так это смотреть на то, с каким желанием и настроем выходит на игры чемпионата Европы сборная Грузии. Как самоотверженно действуют ее футболисты в защите и как стремительно с горящими глазами выбегают в контратаки. В этой связи следует особо отметить тренерскую руку их наставника, известного в прошлом футболиста сборной Франции Вилли Саньоля. В том, что именно такую сборную Грузии мы увидели на этом турнире, несомненно, его большая заслуга.

Статистика матчей

В своей истории национальные сборные Испании и Грузии встречались 7 раз. В этих матчах испанцы одержали 6 побед, но и грузинской команде один раз удалось добиться успеха. Было это в товарищеском матче в 2016 году. Перед финальным турниром чемпионата Европы Грузия выиграла 1:0. Интересно, что тот единственный гол забил Торнике Окриашвили, известный украинским любителям футбола по выступлениям за донецкий «Шахтер», мариупольский «Ильичевец» и одесский «Черноморец». В остальных играх неизменно сильнее оказывались испанцы, причем дважды в отборе на нынешнее Евро. По жребию команды оказались в одной отборочной группе А. В Тбилиси грузины проиграли с разгромным счетом 1:7, а у себя дома в Вальядолиде испанцы победили 3:1.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон, Кукурелья, Начо, Ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Педри, Уильямс, Мората, Ямал

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани, Двали, Цитаишвили, Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе

Прогноз на противостояние:

Даже в игре против Испании, которая, конечно же, будет фаворитом этого матча, грузинские футболисты, скорее всего, постараются сыграть строго в обороне и на быстрых контратаках. И, вполне возможно, даже забьют гол. Но будем реалистами. Победит Испания со счетом 3:1.

30 июня, воскресенье