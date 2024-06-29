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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 11:02 | Обновлено 29 июня 2024, 11:20
390
0

Начо ФЕРНАНДЕС: «Против Грузии будет сложно»

Защитник сборной Испании – о матче 1/8 финала Евро-2024

29 июня 2024, 11:02 | Обновлено 29 июня 2024, 11:20
390
0
Начо ФЕРНАНДЕС: «Против Грузии будет сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (30 июня, 22:00):

«Думаю, против Грузии будет сложно. Они могут отойти в оборону, защищаться большим числом и потом взрываться на контратаках. Надо с самой первой минуты сохранять предельную осторожность.

Хвича очень маневренный, блестяще играет один в один. Бесспорно, он лидер сборной Грузии, и для нас критически важно сдержать его.

Люди могут думать, что мы фавориты, но это для нас неважно. Мы сосредоточимся на игре и постараемся поддерживать заданный нами стандарт в каждом матче».

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Начо Фернандес сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: УЕФА
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