Начо ФЕРНАНДЕС: «Против Грузии будет сложно»

Защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (30 июня, 22:00):

«Думаю, против Грузии будет сложно. Они могут отойти в оборону, защищаться большим числом и потом взрываться на контратаках. Надо с самой первой минуты сохранять предельную осторожность.

Хвича очень маневренный, блестяще играет один в один. Бесспорно, он лидер сборной Грузии, и для нас критически важно сдержать его.

Люди могут думать, что мы фавориты, но это для нас неважно. Мы сосредоточимся на игре и постараемся поддерживать заданный нами стандарт в каждом матче».