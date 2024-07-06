Победная лотерея. Англия по пенальти прошла Швейцарию

Матч соперники начали спокойно. Судя по всему, форсировать события не хотели ни англичане, ни швейцарцы. Показалось, что они присматривались, и лишь после этого собирались чем-то озадачивать друг друга. Как засвидетельствовал ход поединка до перерыва, это действительно лишь показалось. Дело в том, что большую часть времени первого тайма команды провели в позиционных атаках, стараясь определить слабые места в оборонительных порядках своих визави.

Предпочтительнее смотрелись англичане. У них выделялся Сака, который регулярно взрывался на правом фланге. Видя активность партнера, в ту зону стабильно смещался Фоден. А вот сдвоенный кулак у сборной Англии там не работал. Видимо, так происходило из-за того, что швейцарцы были готовы к чему-то подобному, поэтому при обороне глубоко не садились, чем перекусывали большинство замыслов родоначальников футбола.

Сами же швейцарцы преимущественно контратаковали. Резво, старались быстро, но не всегда опасно. Справа у них был заметен Ндое, слева о себе напоминал Варгас. А вот впереди был малозаметен Эмболо, хотя и он старался.

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Имея подобное соотношение сил в игре, не было ничего удивительного в том, что на перерыв команды ушли при стартовых нулях. Счет прямо намекал на то, что в раздевалках и Англии, и Швейцарии разговор будет весьма серьезный.

Впрочем, то, о чем шел разговор внутри команд во время паузы, осталось за дверями раздевалок. На деле они продолжили после отдыха действовать по сценарию первого тайма. Только на 51-й минуте Эмболо стал автором первого в поединке точного удара, но Пикфорд оказался к нему готов и спокойно мяч забрал. Англичане ничем радикальным не радовали, а лишь давили с позиции силы. Мяч чаще был у них, они больше атаковали, но кантонцы хладнокровно отбивались.

Признаться, матч катился к ничейному финалу в основное время. Однако на 75-й минуте Эмболо оказался расторопнее Уокера перед воротами Пикфорда и Швейцария повела в счете. Родоначальники футбола оказались на грани фиаско и смогли собраться. Через пять минут усилиями Сака они отыгрались. 1:1 – и матч продолжился в овертайма.

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Два экстра-тайма прошли под знаком доминирования футболистов сборной Англии. Но они старались играть спокойно и до верного. А этого самого верного у них так и не было. Рисковать же было опасно. В итоге, игра докатилась до лотереи – послематчевых пенальти.

Лишь в ней англичане сполна проявили свою уверенность. Они уверенно реализовали все свои попытки, а у швейцарцев в первой же серии не забил Аканджи. 5-3 – Англия победила по пенальти и прошла в топ-4 чемпионата Европы 2024.

Чемпионат Европы 2024. 1/4 финала

Англия – Швейцария – 1:1, пен. 5-3

Сака, 80 – Эмболо, 75

Кейн, 67 – Шер, 33, Видмер, 85

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Эзе, 78), Майну (Шоу, 78), Беллингем, Райс, Фоден (Александр-Арнольд, 115), Сака, Кейн (Тони, 109).

Швейцария: Зоммер, Ридер (Цубер, 63), Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер (Сьерро, 118), Эбишер (Амдуни, 118), Джака, Ндойе (Закария, 98), Варгас (Видмер, 63), Эмболо (Шакири, 109).

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Стадион: «Меркус Шпиль Арена» (Дюссельдорф).

АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА