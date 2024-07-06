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06.07.2024 19:00 – FT 1 : 1
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
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Англия
06 июля 2024, 21:48 | Обновлено 06 июля 2024, 22:07
2633
6

Победная лотерея. Англия по пенальти прошла Швейцарию

Команда Гарета Саутгейта добилась перевеса только после 11-метровых ударов

06 июля 2024, 21:48 | Обновлено 06 июля 2024, 22:07
2633
6
Победная лотерея. Англия по пенальти прошла Швейцарию
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч соперники начали спокойно. Судя по всему, форсировать события не хотели ни англичане, ни швейцарцы. Показалось, что они присматривались, и лишь после этого собирались чем-то озадачивать друг друга. Как засвидетельствовал ход поединка до перерыва, это действительно лишь показалось. Дело в том, что большую часть времени первого тайма команды провели в позиционных атаках, стараясь определить слабые места в оборонительных порядках своих визави.

Предпочтительнее смотрелись англичане. У них выделялся Сака, который регулярно взрывался на правом фланге. Видя активность партнера, в ту зону стабильно смещался Фоден. А вот сдвоенный кулак у сборной Англии там не работал. Видимо, так происходило из-за того, что швейцарцы были готовы к чему-то подобному, поэтому при обороне глубоко не садились, чем перекусывали большинство замыслов родоначальников футбола.

Сами же швейцарцы преимущественно контратаковали. Резво, старались быстро, но не всегда опасно. Справа у них был заметен Ндое, слева о себе напоминал Варгас. А вот впереди был малозаметен Эмболо, хотя и он старался.

Getty Images/Global Images Ukraine

Имея подобное соотношение сил в игре, не было ничего удивительного в том, что на перерыв команды ушли при стартовых нулях. Счет прямо намекал на то, что в раздевалках и Англии, и Швейцарии разговор будет весьма серьезный.

Впрочем, то, о чем шел разговор внутри команд во время паузы, осталось за дверями раздевалок. На деле они продолжили после отдыха действовать по сценарию первого тайма. Только на 51-й минуте Эмболо стал автором первого в поединке точного удара, но Пикфорд оказался к нему готов и спокойно мяч забрал. Англичане ничем радикальным не радовали, а лишь давили с позиции силы. Мяч чаще был у них, они больше атаковали, но кантонцы хладнокровно отбивались.

Признаться, матч катился к ничейному финалу в основное время. Однако на 75-й минуте Эмболо оказался расторопнее Уокера перед воротами Пикфорда и Швейцария повела в счете. Родоначальники футбола оказались на грани фиаско и смогли собраться. Через пять минут усилиями Сака они отыгрались. 1:1 – и матч продолжился в овертайма.

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Два экстра-тайма прошли под знаком доминирования футболистов сборной Англии. Но они старались играть спокойно и до верного. А этого самого верного у них так и не было. Рисковать же было опасно. В итоге, игра докатилась до лотереи – послематчевых пенальти.

Лишь в ней англичане сполна проявили свою уверенность. Они уверенно реализовали все свои попытки, а у швейцарцев в первой же серии не забил Аканджи. 5-3 – Англия победила по пенальти и прошла в топ-4 чемпионата Европы 2024.

Чемпионат Европы 2024. 1/4 финала

Англия – Швейцария – 1:1, пен. 5-3

Сака, 80 – Эмболо, 75

Кейн, 67 – Шер, 33, Видмер, 85

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Эзе, 78), Майну (Шоу, 78), Беллингем, Райс, Фоден (Александр-Арнольд, 115), Сака, Кейн (Тони, 109).

Швейцария: Зоммер, Ридер (Цубер, 63), Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер (Сьерро, 118), Эбишер (Амдуни, 118), Джака, Ндойе (Закария, 98), Варгас (Видмер, 63), Эмболо (Шакири, 109).

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Стадион: «Меркус Шпиль Арена» (Дюссельдорф).

АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Евро-2024 Англия - Швейцария сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 6
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Лига
Англия мертвая и игра позорная, саудгейт перепуганный мудак, ну Англия уже  полуфинале, и всё ближе чтобы выиграть Евро А они его и выиграют  Кантоны домой едут ,это им не технарь Украине записывать 
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+6
dadaali117788
Навіть не дивлячись на убогу в плані видовищності гру англійців протягом всього турніру, все таки хотів , щоб швейцарців відправили додому. Після того, як нам присудили технічну поразку в Лізі Націй, завжди кантонам бажаю поразки . Хоча справедливості раді - збірна в них сильна на цьому Євро
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+3
Иван Качура
Кантони додому😏 англійці фартові та і пенальті ідеально пробили👍👏
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+3
Умник
Самый нудный чемпионат Европы.
Ужас просто. Больше перед евро пиара чем на деле.
Англия не хотя играет.
Швейцария видно отдала все силы на Италию. Но все равно играла скучно по сопернику.
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0
Олег Мандрівник
Тут не заслуга Англии, а провал Швейцарии
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0
Sashko57
А тренер у Англии вообще есть? Уныло, скучно и бестолково - других слов сразу и не подбереш. Надеюсь больше его не назначат, иначе это катастрофа.
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0
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