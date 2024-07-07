Гарет САУТГЕЙТ: «Мы отлично играли весь матч»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над Швейцарией (1:1, пен. 5:3) в четвертьфинале Евро.

«Считаю, что ребята блестяще себя проявили. Это наш лучший матч на турнире. Мы доставили им много проблем, играя с мячом. У Швейцарии очень хорошая команда, на них трудно оказывать давление, против них трудно обороняться, они хорошо двигаются. Нам снова пришлось отыгрываться, но мы продемонстрировали стойкость и характер. Турнир не выиграть за счет одной лишь хорошей игры. Нужны и другие качества.

Мы здорово играли весь матч. Нам пришлось хорошо действовать без мяча и демонстрировать дисциплину в обороне. Мы знали, что у нас есть преимущество в той части поля, где играл Букайо, и продолжали стараться изо всех сил. Порой хорошей игры недостаточно. Порой нужно искать способы, прокладывать путь к победе. Испания хорошо показала это вчера. Я очень горжусь ребятами.

Нас распяли за поражение в финале Евро-2020. Сейчас у нас в составе больше штатных пенальтистов, больше тех, кто участвовал в сериях пенальти. Тем не менее, в таких моментах требуется проявить хладнокровие. Но есть еще вратарь, который всегда делает один сейв, и это дает нам шанс.

Сака? Я крепко обнял его после матча. Он особенный мальчик, работать с ним – это мечта. У него замечательная семья. Он проявил мужество, мы в него верим. Он блестяще сыграл во всех аспектах. Он здорово отрабатывал в защите, когда этого требовала ситуация, и сохранял положительный настрой на другом конце поля.

Кейн? Он превосходно справляется со своей ролью лидера, дает советы молодым игрокам. У него была судорога. Я посчитал, что нам нужны свежие ноги и выпустил Айвана Тоуни. Так у нас появился на поле еще один пенальтист.

Мы хотим выиграть этот Евро. Теперь это наша цель. Мы хорошо сыграли. Мы хорошо сыграли против очень крепкой команды. В таких матчах необходимо солидно играть в обороне. Считаю, что мы оказывали хорошее давление, мы были сосредоточены на их движениях. Мы распоряжались мячом гораздо лучше, чем в предыдущих матчах турнира», – сказал Саутгейт.