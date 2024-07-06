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Англия
06.07.2024 19:00 - : -
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Англия
06 июля 2024, 09:25 | Обновлено 06 июля 2024, 09:28
107
0

Англия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата Европы-2024

06 июля 2024, 09:25 | Обновлено 06 июля 2024, 09:28
107
0
Англия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

В субботу, 6 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Поединок пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Меркус Шпиль Арена».

Стартовый свисток итальянского арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборные Англии и Швейцарии провели между собой 27 очных поединков. На счету англичан 18 побед, швейцарцы победили в 3 поединках, 6 встреч завершились вничью. Мячи – 59:30 в пользу родоначальников футбола.

В 2019 году команды встречались в Финале четырех Лиги наций УЕФА. Они сошлись в матче за 3-е место. Основное и дополнительное время тогда принесли ничью 0:0. В серии послематчевых 11-метровых со счетом 6:5 победили англичане. В заключительной паре британец Дайер пробил точно, а вот швейцарец Дрмич не забил.

В марте 2022 года соперники провели между собой товарищеский матч. В нем волевую победу со счетом 2:1 одержала Англия.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Евро-2024 Англия - Швейцария текстовая трансляция сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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