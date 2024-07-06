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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 19:05 | Обновлено 06 июля 2024, 19:12
973
0

Англия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты четвертьфинального матча Евро-2024

06 июля 2024, 19:05 | Обновлено 06 июля 2024, 19:12
973
0
Англия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 19:00 начался четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. В прошлом раунде англичане обыграли Словакию, а швейцарцы – Италию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель в полуфинале выйдет на Нидерланды или Турцию.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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