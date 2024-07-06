В 19:00 начался четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. В прошлом раунде англичане обыграли Словакию, а швейцарцы – Италию.

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Победитель в полуфинале выйдет на Нидерланды или Турцию.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.