Чемпионат Европы06 июля 2024, 19:05 | Обновлено 06 июля 2024, 19:12
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Англия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты четвертьфинального матча Евро-2024
06 июля 2024, 19:05 | Обновлено 06 июля 2024, 19:12
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В 19:00 начался четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. В прошлом раунде англичане обыграли Словакию, а швейцарцы – Италию.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель в полуфинале выйдет на Нидерланды или Турцию.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
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