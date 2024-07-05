В субботу, 6 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Поединок пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Меркус Шпиль Арена». Стартовый свисток итальянского арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Англия

Сборная Англии является фаворитом пары и этот статус тяжелым бременем лежит на плечах ее игроков. Имеется сразу несколько факторов, которые позволяют ожидать от родоначальников футбола победы, но есть и обстоятельства, которые заставляют сомневаться в том, что дела в матче у нихбудут идти благополучно.

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Англичане на групповой стадии Евро-2024 выиграли свою группу С. Впрочем, добились они этого далеко не убедительно. В 1-м туре ими была очень скромно повержена команда Сербии (1:0), замкнувшая в итоге квартет. Затем англичане два раза поделили очки – с Данией (1:1) и со Словенией (0:0).

Нельзя сказать, что все ожидали от англичан в группе залихватской и мощной игры, но побед – точно. А выигрыш оказался только один, да и тот – с большими вопросами к действиям коллектива Гарета Саутгейта. Судите сами: игроки сборной Англии добились в матче только 53% во владении мячом, а показатель ожидания гола составил у них скромные 0,54 (у сербов он оказался равным 0,20).

То, что англичане сплошь в проблемах, наглядно подтвердил матч 1/8 финала, в котором им противостояла команда Словакии. Ее, напомним, сборная Украины в группе обыграла со счетом 2:1. Парни Саутгейта сделать то же в основное время не смогли. Более того, до 5-й компенсированной минуты к основному времени они после гола словака Ивана Штранца «горели» 0:1. Вытянул англичан гол Джуда Беллингема. Спасение британцев морально сильно ударилось по словацкой сборной, и уже на первой минуте первого экстра-тайма они пропустили гол от Гарри Кейна и в итоге проиграла 1:2.

Нет ничего удивительного в том, что после такой победы в 1/8 финала английская команда исчезла за стенами свой тренировочной базы в Германии и никакими новостями не радовала. Дошла лишь информация о том, что Саутгейт пытается поднять моральный дух подопечных и… думает над какими-то тактическими новациями на предстоящий матч. Говорят, он хочет сыграть в три защитника. Возможно, Гарет пойдет на такой шаг вынужденно, ведь матч со Швейцарией из-за дисквалификации пропустит центрбек Марк Гехи.

Швейцария

Сборная Швейцарии на немецких полях уже добилась достаточного, поэтому может не волноваться о своей реноме, а сыграть против Англии легко и раскрепощенно, зато – смело, и даже дерзко.

В группе Евро-2024 подопечные Мурата Якина попали к компанию к Германии, Венгрии и Шотландии. Вряд ли они могли претендовать на первое место, но за вторую позицию априори обязаны были потягаться. На деле же швейцарцы чудом квартет не выиграли. Они стартовали с уверенной победы над венграми (3:1), после чего разошлись миром 1:1 с шотландцами. Закрывали групповой турнир они игрой против немцев и были в шаге от победной сенсации. Гол Фюллькруга лишь на 90+2 минуте поединка принес Бундестим итоговую первую позицию в группе с ничьей в матче – 1:1.

Швейцарцы относительную неудачу в квартете спокойно переварили и в 1/8 финала убедительно сняли скальп с тогда еще действующего чемпиона Европы – сборной Италии. Гол Ремо Фройлера с передачи Рубена Варгаса и точный удар самого Варгаса принесли парням Якина победу – 2:0.

И матч против Германии, и встреча с Италией показали не только нынешнюю силу команды Швейцарии, а и засвидительствовали ее потенциал. Выражается он в том, что при хорошей командной слаженности среди подопечных Мурата Якина имеется много ярких личностей, которые могут в любой момент выстрелить во благо интересов всего коллектива. То есть, англичанам в предстоящей игре нужно бояться не только всей Швейцарии вместе взятой, а и каждого игрока альпийской команды.

Статистика встреч

Сборные Англии и Швейцарии провели между собой 27 очных поединков. На счету англичан 18 побед, швейцарцы победили в 3 поединках, 6 встреч завершились вничь. Мячи – 59:30 в пользу родоначальников футбола.

В 2019 году команды встречались в Финале четырех Лиги наций УЕФА. Они сошлись в матче за 3-е место. Основное и дополнительное время тогда принесли ничью 0:0. В серии послематчевых 11-метровых со счетом 6:5 победили англичане. В заключительной паре британец Дайер пробил точно, а вот швейцарец Дрмич не забил.

В марте 2022 года соперники провели между собой товарищеский матч. В нем волевую победу со счетом 2:1 одержала Англия.

Прогноз на противостояние

Можно не сомневаться в том, что в матче вероятен сенсационный финал. Англия – фаворит, но Швейцария способна перевернуть все на свою сторону. Для этого у нее есть и потенциал, и возможности. Впрочем, Беллингем, Кейн и Ко все же должны воспрянуть духом и показать свой класс, что принесет им победу. Какую именно – это соверщшенно неважно.

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Триппьер, Мейну, Райс, Палмер, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Ндойе, Эмболо.

6 июля, суббота