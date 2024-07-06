Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сыграли лучший матч на Евро-2024»

6 июля состоялся четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. В прошлом раунде англичане обыграли Словакию, а швейцарцы – Италию.

Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти Англия оказалась сильнее - 5:3.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал этот матч.

«Я считаю, что наши игроки были блестящими. Это лучший матч Евро-2024, который мы сыграли. Мы создали сборной Швейцарии много проблем. Это действительно хорошая команда, их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, они хорошо двигаются. Мы пропустили первыми, но продемонстрировали характер и стойкость. Выигрывать турниры – это не просто хорошо играть, вы должны показать все остальные качества», – сказал Саутгейт.