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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 22:34 | Обновлено 06 июля 2024, 22:51
703
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сыграли лучший матч на Евро-2024»

Наставник английской сборной прокомментировал победу над Швейцарией

06 июля 2024, 22:34 | Обновлено 06 июля 2024, 22:51
703
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сыграли лучший матч на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

6 июля состоялся четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. В прошлом раунде англичане обыграли Словакию, а швейцарцы – Италию.

Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти Англия оказалась сильнее - 5:3.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал этот матч.

«Я считаю, что наши игроки были блестящими. Это лучший матч Евро-2024, который мы сыграли. Мы создали сборной Швейцарии много проблем. Это действительно хорошая команда, их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, они хорошо двигаются. Мы пропустили первыми, но продемонстрировали характер и стойкость. Выигрывать турниры – это не просто хорошо играть, вы должны показать все остальные качества», – сказал Саутгейт.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Англия - Швейцария
Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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