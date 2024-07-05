В субботу, 6 июля, состоится четвертьфинал Евро-2024, в котором будут играть национальные сборные Нидерландов и Турции. Игра пройдет в Берлине (Германия) на поле стадиона «Олимпиаштадион», начало – в 22:00 по киевскому времени.

На групповом этапе сборная Нидерландов заняла третье место в своей группе. После победы над Польшей в первом туре, оранжевые сыграли вничью с Францией и проиграли Австрии в третьем туре. Несмотря на это поражение, они вышли в плей-офф, поскольку Польша досрочно упустила шансы на выход из группы.

В 1/8 финала Нидерланды встретились с Румынией, которая неожиданно заняла первое место в группе Э. Румыны не смогли противостоять более опытным соперникам, и Нидерланды победили со счетом 3:0.

Турция показала хорошие результаты на Евро-2024, достигнув 1/4 финала. На групповой стадии турки победили Грузию и Чехию, но проиграли Португалии, заняв второе место в своей группе. В 1/8 финала они одолели Австрию благодаря выдающейся игре Мэриха Демирала, забившего два гола, в том числе самый быстрый гол на стадии плей-офф в истории чемпионатов Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Нидерланды – Турция в украинской версии сайта.