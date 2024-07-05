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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 14:19 |
249
0

Нидерланды – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Смогут ли турки преподнести еще один сюрприз?

05 июля 2024, 14:19 |
249
0
Нидерланды – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В субботу, 6 июля, в поединке 1/4 финала чемпионата Европы встретятся сборные Нидерландов и Турции.

Нидерланды

На групповом этапе сборная Нидерландов заняла третье место в своем квартете. В первом туре обыграв Польшу, «оранжевые» затем сыграли вничью с Францией. В третьем туре голландцы проиграли Австрии, но это не повлияло на их выход в плей-офф, поскольку поляки досрочно лишились шансов на выход из группы.

В 1/8 финала сборная Нидерландов встретилась с Румынией, которая неожиданно заняла первое место в группе Е вместе с Бельгией, Украиной и Словакией. Румыны не смогли оказать сопротивление более статусным оппонентам: «оранжевые» одержали победу со счетом 3:0.

В воротах сборной Румынии двумя голами отметился Дониелл Мален, и этот дубль стал первым на Евро-2024. Интересно, что Мален стал первым голландцем, забившим в плей-офф Евро после выхода на замену. Отметим результативную игру Коди Гакпо, который забил уже три гола на текущем континентальном первенстве. Именно Гакпо УЕФА признала лучшим игроком матча голландцев с румынами. Три голевые передачи на турнире записал в свой актив Хави Симонс.

Турция

Сборная Турции добивалась немалых результатов в 2000-х годах, но впоследствии демонстрировала посредственные результаты. И вот, на Евро-2024 турки снова выступают в плей-офф и уже дошли до 1/4 финала. На групповой стадии подопечные Винченцо Монтеллы обыграли Грузию и Чехию, но не смогли избежать поражения в матче с Португалией. Заняв второе место группы F, турки в 1/8 финала встретились с Австрией. Две атакующие команды продемонстрировали зрелищный футбол, а сама игра завершилась победой сборной Турции.

Главным героем встречи стал защитник Мерих Демирал, который забил два гола и отлично разобрался с оборонительными действиями. Отметим, что Демирал стал автором самого быстрого гола на стадии плей-офф в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Большой вклад в успех турецкой сборной внес голкипер Мерт Гюнок, неимоверный сейв которого в компенсированное время не позволил австрийцам перевести матч в овертайм.

Игроки сборной Турции в каждом поединке отчаянно цепляются за результат, не жалея ни себя, ни соперников. Это приводит к дисквалификации футболистов. Вот и в предстоящем матче с Нидерландами своей команде из-за перебора желтых карточек не помогут Исмаил Юксек и Оркун Кекчю. Не сыграет и упомянутый Демирал, правда, по другой причине. После второго гола в ворота Австрии защитник показал «ультранационалистический жест Волчий салют», который запрещен в ряде стран Европы, и УЕФА дисквалифицировала футболиста на два матча. Зато вернутся на поле защитник Самет Акайдын и полузащитник Хакан Чалханоглу, которые отбыли дисквалификацию.

Статистика встреч

Команды ранее провели 14 очных дуэлей: голландцы одержали 6 побед, а турки 4 раза обыгрывали «оранжевых». Предыдущее противостояние соперников состоялось в отборочном турнире ЧМ-2022, и в двух матчах было забито 13 голов. На своем поле турки обыграли сборную Нидерландов со счетом 4:2, а в Амстердаме хозяева поля взяли убедительный реванш – 6:1.

Прогноз на противостояние

Сборная Нидерландов является фаворитом встречи, но турки продемонстрировали, что способны биться за результат. Для футболистов сборной Турции было важно восстановиться после изнурительного матча с Австрией. Считаем, что класс «оранжевых» должен сказаться, и они сумеют завоевать путевку в полуфинал.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Схаутен, Симонс, Рейндерс; Мален, Депай, Гакпо

Турция: Гюнок; Мюлдюр, Акайдын, Бардакджы, Кадыоглу; Йокушлу, Айхан; Йылдыз, Чалханоглу, Йылмаз; Гюлер

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6 июля, суббота

Нидерланды – Турция
Берлин. Стадион «Олимпиаштадион». 22:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
НИДЕРЛАНДЫ – ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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