КУМАН: «Если мы будем играть в финале, мои предпочтения на стороне Испании»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу своей команды против Турции (2:1) в четвертьфинале Евро-2024.

«Это была великолепная игра. Мы хорошо ее начали. После дебютной фазы соперники стали лучше перекрывать свободное пространство. Мы продолжали играть так же, но их уже пришлось переигрывать. Затем же они стали набирать обороты и повели в счете.

У Англии хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы в полуфинале чемпионата Европы, никто не ожидал этого. Если все пойдет хорошо, то проведем еще две игры.

Это для всей нации нечто особенное. У нас маленькая страна, и вот мы в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы по-настоящему этим гордимся. Сегодня нам пришлось сражаться, но легких игр не бывает. Выложились по полной. Матч был эмоциональным, со всем сердцем. Иногда нас критикуют за отсутствие этого в сравнении с другими странами. Второй тайм был хорош. Нам пришлось помучиться, но завоевать возможность сыграть в полуфинале – это большой успех.

Мы начали довольно хорошо. У Мемфиса Депая был отличный момент, но спустя 20 минут игра изменилась. Мы не могли найти свободного клочка на поле, и это приводило к тому, что фрагментами мы теряли мяч, а соперники доминировали. Они проявили энтузиазм и мастерство. Затем мы пропустили, и соперник стал доминировать еще больше. Тогда мне стало понятно, что нужна замена, чтобы вывести Ваута Вегхорста и использовать больше игроков на фланге для навесов.

В среду предстоит великолепный вечер с участием двух великих стран. Исторический вечер! Если мы будем играть в финале, мои предпочтения на стороне Испании, потому что Франция была у нас в группе. Но сперва нам надо как можно лучше подготовиться, чтобы хорошо провести полуфинал.

Когда побеждаешь, это придает хороших эмоций. Нам, как и Англии, предстоит восстанавливаться. В физической готовности разницы между нами нет, к тому же и нам, и им предстоят разъезды. Физическое состояние не будет определять итогового результата.

Всегда нужно быть самокритичным, но сегодня вы увидели, что маленьких стран не бывает. Нужно бороться и играть хорошо. У нас были трудные моменты, и нужно гордиться этой командой. Турция действительно играла сегодня хорошо», – сказал Куман.