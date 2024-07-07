Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
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6 июля в немецком Берлине состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции (2:1).
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«Оранжевые» пропустили первыми, на 36 минуте, забил Акайдын. Однако на 70-й минуте счет сравнял Де Врей, а через шесть минут победный гол забил Коди Гакпо.
Нидерланды в полуфинале турнира сыграют с Англией.
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Евро-2024. 1/4 финала, 6 июля.
Нидерланды – Турция – 2:1
Голы: Де Врей, 70, Гакпо, 76 - Акайдин, 36.
ГОЛ! Акайдин, 36 мин, 0:1
ГОЛ! Де Врей, 70 мин, 1:1
ГОЛ! Гакпо, 76 мин, 2:1
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