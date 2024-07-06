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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 23:56 | Обновлено 07 июля 2024, 00:01
429
3

Волевой шаг в полуфинал. Сборная Нидерландов одолела Турцию

Команда Рональда Кумана вышла в 1/2 финала

06 июля 2024, 23:56 | Обновлено 07 июля 2024, 00:01
429
3
Волевой шаг в полуфинал. Сборная Нидерландов одолела Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы. 1/4 финала.

Нидерланды – Турция – 2:1

Голы: де Врей (70), Мюльдюр (76, автогол) – Акайдын (35)

Предупреждения: Симонс (30), Аке (55), Ван Дейк (64), Вегхорст (90+6) – Тосун (90+3)

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 73), де Врей, Думфрис, Схаутен, Рейндерс (Веерман, 73), Симонс (Зиркзее, 87), Гакпо, Депай (Фримпонг, 87), Бергвейн (Вегхорст, 46).

Турция: Гюнок, Мюльдюр (Челик, 82), Акайдын (Тосун, 82), Бардакджи, Кадиоглу, Айхан, Озджан (Йокушлу, 77), Гюллер, Чалханоглу, Йылдыз (Актюркоглу, 77), Йылмаз.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)

НИДЕРЛАНДЫ – ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Dikcher
Єблов, вчись як грати треба.
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+1
luceorius
 З усіх півфіналістів Нідерланди грають найщиріше. Бажаю команді повторити досягнення 1988 року.
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0
contr
Ребров тупиздень дивись і вчись і даунів вчи !
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0
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