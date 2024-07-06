Волевой шаг в полуфинал. Сборная Нидерландов одолела Турцию
Команда Рональда Кумана вышла в 1/2 финала
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Нидерланды – Турция – 2:1
Голы: де Врей (70), Мюльдюр (76, автогол) – Акайдын (35)
Предупреждения: Симонс (30), Аке (55), Ван Дейк (64), Вегхорст (90+6) – Тосун (90+3)
Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 73), де Врей, Думфрис, Схаутен, Рейндерс (Веерман, 73), Симонс (Зиркзее, 87), Гакпо, Депай (Фримпонг, 87), Бергвейн (Вегхорст, 46).
Турция: Гюнок, Мюльдюр (Челик, 82), Акайдын (Тосун, 82), Бардакджи, Кадиоглу, Айхан, Озджан (Йокушлу, 77), Гюллер, Чалханоглу, Йылдыз (Актюркоглу, 77), Йылмаз.
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)
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