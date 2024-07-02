Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024

После того, как чуть раньше вылетела из Евро-2024 последняя команда из группы, где играла сборная Украины (после Словакии и Бельгии домой уехала и Румыния при непосредственном содействии Нидерландов), остался только один матч, чтобы увидеть полную картину четвертьфинальных пар. Последнего представителя в восьмерку лучших должно было делегировать противостояние Австрии и Турции.

Матч обещал быть интересным – Австрия успела выиграть группу, опередив не кого-нибудь, а Францию. А за Турцией всегда интересно смотреть, турки, похоже, просто не умеют играть скучно.

Не играли защитник Видмер у Австрии и основной хавбек турок Чалханоглу из-за дисквалификации. Звездный «реаловец» Арда Гюлер вышел номинально в центре нападения.

Игра сразу началась не так, как ожидали фавориты матча (конечно, это были подопечные Ральфа Рангника). Гюлер подал угловой, сначала Баумгартнер неудачно вынес мяч с линии ворот, тогда не слишком лучше это сделал и голкипер, в результате чего Демирал с нескольких метров вогнал в падении мяч под перекладину.

Если бы посторонний зритель включил игру после этого момента, не слышал бы комментаторов и не видел титров со счетом, вряд ли он догадался, кто выиграет и кому надо забивать. Турция весело бежала вперед, используя проходы на флангах и навесы, с которыми защита Австрии справлялась с проблемами. Не возникало и отсутствия креативных решений, в частности, Гюлер пробовал в молниеносной контратаке вместо продвижения вперед в надежде ударом из центрального круга перебросить вратаря оппонентов, но неудачно. А после еще одного углового стало понятно, чего операторы через мгновение перед тем показали Гюлера и Демирала – навес первого конвертировался в совсем чуть-чуть неточный удар головой центрбека.

Австрия, конечно, не отсиживалась в защите, но это было не так весело. За первый тайм запомнился разве что удар Забитцера со штрафного метров с 25, летевший в угол, но встретивший на пути голову того же Демирала, остальное давление в нечто особенное не превратилось. Да и давление на фоне турецкого было таким себе.

Однако перед самым свистком на перерыв счет вполне мог стать 1:1, но Баумгартнер, пробивая с линии вратарской, не попал в правый угол.

Второй тайм начался с атак Австрии. В частности, ветеран Арнаутович не реализовал выход на вратаря, а удары Грегорича были неточны. Но забили опять турки, причем вышел практически гол-близнец первого – опять навес Гюлера с углового и точный удар Демирала.

Подумалось, что Австрия все, но Грегорич опять же после углового сократил разрыв и возродил интригу в матче.

А дальше до конца матча австрийцы пробовали сравнять и владели преимуществом, но ничего у них не получалось – то защитники ликвидировали, то страховал вратарь турок. А сейв Гюнока после удара Баумгартнера в упор на последних минутах матча точно войдет во все возможные обзоры вратарских сейвов. Это как минимум, потому что так среагировать после удара в упор и в противоход нужно было уметь, поэтому турецкий вратарь получил крутое видео в свой профайл, а его команда – выход в четвертьфинал Евро.

В нем Турция будет играть против Нидерландов, а считавшаяся фаворитом матча Австрия поедет домой.

Таким образом, матч, наименее интересный по вывеске среди всех восьми на данной стадии, стал едва ли не лучшим для нейтрального зрителя на стадии 1/8 финала. Дальше будет еще интереснее?

Фото – УЕФА

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Австрия – Турция – 1:2

Голы: Грегорич (66) – Демирал (1, 59)

Предупреждения: Шмид (38), Линхарт (52) – Кекчю (11), Юксек (42)

Австрия: Пентц, Пош, Линхарт (Вебер, 65), Данзо, Мвене (Прасс, 46), Забитцер, Лаймер (Гриллич, 65), Баумгартнер, Шмид (Грегорич, 46), Зайвальд, Арнаутович.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Демирал, Айхан, Кадиоглу, Кекчю (Кахведжи, 83), Юксек (Эзджан, 58), Гюллер (Йокушлу, 78), Йылмаз, Йылдыз (Актюркоглу, 78).

Арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Стадион «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг, Германия)

АВСТРИЯ – ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА