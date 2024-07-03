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Евро
Австрия
02.07.2024 22:00 – FT 1 : 2
Турция
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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 04:35 | Обновлено 03 июля 2024, 05:01
82
0

РАНГНИК: «Нам не хватило удачи. В дополнительное время мы бы победили»

Главный тренер сборной Австрии прокомментировал матч против Турции

03 июля 2024, 04:35 | Обновлено 03 июля 2024, 05:01
82
0
РАНГНИК: «Нам не хватило удачи. В дополнительное время мы бы победили»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 июля состоялись заключительные матчи 1/8 финала Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турция взяла верх над Австрией (2:1) и вышла в 1/4 финала, где сыграет с Нидерландами.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник:

«Нам не хватило удачи, и я считаю, что, если бы пошло дополнительное время, мы бы победили. Время, чтобы отыграться, у нас было, но тяжело, когда в воротах – сам Гордон Бэнкс! Мы недостаточно успешно использовали собственные моменты и недостаточно хорошо держали оборону при стандартных положениях.

Четыре проведенные нами игры получились очень интересными, в том числе и сегодняшняя. Не все шло очень гладко, но это были четыре очень зрелищные и напряженные игры. Теперь нам нужно вынести отсюда все лучшее в Лигу наций, а после нее – в отборочный цикл чемпионата мира. Не могу поверить в то, что сегодня уедем домой. Мы думали, что продолжим свой путь».

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич:

«Я очень-очень разочарован. Очень-очень печально. Не думаю, что мы заслуживали сегодня поражения. Поздравляю Турцию: раз по итогам 90 минут побеждает со счетом 2:1, значит, место в четвертьфинале – за ней.

Конечно, мы по-прежнему можем гордиться [этим турниром]. Но в данный момент очень сложно смириться с поражением. Мы все отдали на поле. Как я уже сказал, не думаю, что мы заслуживали поражения».

Капитан сборной Австрии Марко Арнаутович:

«Можете представить, каковы сейчас чувства. Если проигрываешь доминирующей над тобой команде, тогда все в порядке: с уважением бьем по рукам и расходимся. Однако этот случай – болезненный: не думаю, что мы сегодня заслуживали вылета.

Мы очень хорошо провели игру. Но таков уж футбол. Поздравляю Турцию. Желаю ей удачи в следующих играх, но для нас все закончено, и эта потеря тяжела. Конечно же, мы гордимся тем, что показали, но вылета мы не заслужили, поэтому нам так и больно. Я не рад тому, что возвращаюсь домой.

За эту команду я не беспокоюсь. Считаю, эта команда может пойти очень далеко. Сейчас у нас идет тренерский процесс. Тренер по-настоящему нас сплотил, и мы это показали. Для нас все закончено – мы отправляемся домой к своим семьям восстанавливать силы и возвращаться снова, как только все забудется. А сейчас просто очень больно».

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер:

«По правде сказать, это один из самых печальных дней в моей жизни. Действительно, очень сложно подбирать нужные слова. Мы хотели добиться победы в этой игре, мы отдали все. В итоге же этого оказалось недостаточно - такого не должно было случиться. Для нас это по-настоящему грустный день.

Натиск был недостаточно хорош. И мы еще раз пропустили при стандартном положении. Это и вправду неудача. Мы боролись – таков наш характер: не сдаемся никогда. В концовке у нас были отличные возможности – особенно у меня, – чтобы сравнять счет, но, по-видимому, сегодня этому не суждено было произойти.

Это очень сложно выразить словами – внутри меня ничего не осталось. От меня остался ноль. Просто тяжело. Однако через несколько дней, возможно, мы поймем, что очень хорошо провели ЕВРО. Но не сегодня и не завтра. На это уйдет какое-то время».

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Турция).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Турция).
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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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