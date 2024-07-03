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Евро
Австрия
02.07.2024 22:00 – FT 1 : 2
Турция
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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 00:44 |
3828
0

Австрия – Турция – 1:2. Исторический матч от Демирала. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

03 июля 2024, 00:44 |
3828
0
Австрия – Турция – 1:2. Исторический матч от Демирала. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в немецком Лейпциге прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 58-й секунде матча Турция вышла вперед. Забил Мерих Демирал. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу. На 59-й минуте матча Турция повела со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Демирал, а уже через восемь минут счет сократил Михаэль Григорич.

Турция в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Евро 2024. 1/8 финала, 2 июля.

Австрия – Турция – 1:2

Голы: Григорич, 66 - Демирал, 1, 58.

ГОЛ! Демирал, 1 мин, 0:1

ГОЛ! Демирал, 59 мин, 0:2

ГОЛ! Григорич, 66 мин, 1:2

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Турция).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Турция).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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