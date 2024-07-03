Австрия – Турция – 1:2. Исторический матч от Демирала. Видео голов, обзор
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2 июля в немецком Лейпциге прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2).
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Уже на 58-й секунде матча Турция вышла вперед. Забил Мерих Демирал. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу. На 59-й минуте матча Турция повела со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Демирал, а уже через восемь минут счет сократил Михаэль Григорич.
Турция в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.
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Евро 2024. 1/8 финала, 2 июля.
Австрия – Турция – 1:2
Голы: Григорич, 66 - Демирал, 1, 58.
ГОЛ! Демирал, 1 мин, 0:1
ГОЛ! Демирал, 59 мин, 0:2
ГОЛ! Григорич, 66 мин, 1:2
События матча
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