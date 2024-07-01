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Евро
Австрия
02.07.2024 22:00 - : -
Турция
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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 19:25 | Обновлено 01 июля 2024, 19:50
212
0

Австрия – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Австрийцы дальше 1/8 финала на Евро еще не проходили, турки вышли из группы спустя 16 лет

01 июля 2024, 19:25 | Обновлено 01 июля 2024, 19:50
212
0
Австрия – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В заключительном поединке 1/8 финала чемпионата Европы 2 июля в Лейпциге встретятся сборные Австрии и Турции. До начала турнира обе команды не входили в число фаворитов, поэтому для каждой из них успех в предстоящем матче будет иметь большое значение. К примеру, Австрия еще ни разу не выходила в четвертьфинал, а турецкие футболисты 16 лет вообще не могли попасть в финальный этап Евро. Хотя в 2008 году (кстати, тогда турнир проходил в Австрии и Швейцарии) они играли в полуфинале, где уступили Германии 2:3, пропустив решающий гол в свои ворота на 90-й минуте.

Австрия

На групповом этапе сборная Австрии выступала в группе D и сумела занять первое место, опередив Францию, Нидерланды и Польшу. Для многих специалистов и болельщиков такой результат стал неожиданным, тем более, что австрийцы добились двух побед над Польшей 3:1 и Нидерландами 3:2, уступив только Франции в стартовом поединке 0:1. Причем в игре с французами они забили единственный гол в свои ворота.

Особенно памятным стал заключительный матч в группе, когда Австрия встречалась с голландцами. По всем прогнозам фаворитами считались именно ее соперники, однако подопечные немецкого тренера Ральфа Рангника вопреки этому добились успеха. Причем они трижды выходили вперед, доведя, в конце концов, игру до победного результата.

Следует отметить, что отлично проявил себя на групповом этапе лидер сборной Австрии Марсель Забитцер. Он был активен и заметен во всех трех поединках. И именно его точный удар принес победу австрийцам над Нидерландами.

Что касается потерь, то в матче 1/8 финала Австрии не сможет помочь полузащитник Патрик Виммер. Он получил уже два предупреждения на Евро и теперь будет вынужден пропустить предстоящую игру из-за дисквалификации.

Турция

Если у австрийцев не сыграет Виммер, то у сборной Турции по этой же причине не смогут выйти на поле сразу два игрока основного состава. Это один из лидеров команды опытный атакующий полузащитник 30-летний Хакан Чалханоглу и его ровесник защитник Самет Акайдин. Они получили свои вторые желтые карточки на турнире в победном матче с Чехией 2:1. А вообще тот поединок с чехами стал самым грубым в истории Евро – в нем было 2 удаления и 17 предупреждений.

Вообще подопечные Винченцо Монтеллы начали нынешний чемпионат с победы над Грузией 3:1. Голы у них забили Мерт Мюлдюр, Арда Гюлер и Мухаммед Актюркоглу. Затем было разгромное поражение от Португалии 0:3 и уже упомянутый успех во встрече с Чехией. Поэтому цельной картины от игры сборной Турции на этом турнире не получилось. Тем не менее, эта команда вполне способна преподнести сюрприз в 1/8 финала, даже имея потерю двух ведущих игроков. Особое внимание австрийцам надо будет уделить восходящей звезде турецкого футбола 19-летнему хавбеку Арда Гюлеру. Ведь не зря его уже называют «турецким Месси». На этом турнире Гюлер уже успел отличиться в матче с Грузией и может создать серьезные проблемы обороне соперников.

А вот форвард сборной Турции Барыш Йылмаз, которого признали лучшим игроком матча с Чехией, прямо заявил «… Это поколение может достичь невероятных вещей». Так что вряд ли турецкая команда намерена останавливаться на стадии 1/8 финала. Скорее, наоборот – она наверняка хочет пройти как можно дальше.

Статистика матчей

Австрия и Турция провели на уровне национальных сборных 17 матчей, но ни разу не встречались в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Зато в отборе на Евро у них есть 4 поединка. Впервые это случилось более 40 лет назад в отборе к чемпионату Европы 1984 года. Первый матч у себя дома выиграли австрийцы 4:0, а в Турции хозяева взяли реванш 3:1. В отборе на Евро-2012, финальная часть которого проходила в Украине и Польше, сперва на своем поле выиграла Турция 2:0, а затем была зафиксирована нулевая ничья. Всего же побед больше у Австрии – 9, сборная Турции выигрывала 7 раз и только один раз соперники не выявили победителя.

Фемида

Этот матч доверено провести португальскому арбитру Артуру Соарешу Диашу. А вот среди его помощников будут двое украинцев. Николай Балакин будет работать в качестве 4-го арбитра, а Александр Беркут получил назначение резервного линейного судьи.

Ориентировочные составы:

Австрия: Пенц, Прасс, Лингарт, Вебер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Баумгартнер, Арнаутович

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Демирал, Айхан, Озджан, Гюлер, Актюркоглу, Кахведжи, Киличсой, Йылмаз

Прогноз на противостояние:

Игра, скорее всего, пройдет в равной борьбе, но с небольшим преимуществом сборной Австрии. На нее мы и поставим. Предположим, что австрийцы выиграют 2:1.

2 июля, вторник

Австрия – Турция
Лейпциг. «Лейпциг Штадиум». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo и Суспильне
АВСТРИЯ - ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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