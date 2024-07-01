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Евро
Австрия
02.07.2024 22:00 - : -
Турция
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Турция
01 июля 2024, 18:48 | Обновлено 01 июля 2024, 18:49
54
0

Австрия – Турция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата Европы

01 июля 2024, 18:48 | Обновлено 01 июля 2024, 18:49
54
0
Австрия – Турция. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 2 июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Австрии и Турции. Матч пройдет в Лейпциге на стадионе «Лейпциг Штадиум», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Австрии заняла первое место в группе D. Австрийцы проиграли Франции (0:1), а затем обыграли Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2). Турки обыграли Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также проиграли Португалии (0:3), заняв второе место группы F. Команды ранее провели 20 очных дуэлей: 10 побед одержали австрийцы, турки праздновали успех в 9 матчах. В марте текущего года сборная Австрии в товарищеском поединке разгромила турков со счетом 6:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австрия – Турция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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