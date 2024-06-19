В четверг, 20 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе с между сборными Словении и Сербии. Поединок состоится в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Словения

Сборная Словении стартовала на чемпионате Европы 2024 в Германии с поединка против команды Дании и добилась в нем ничьей 1:1. Такой почин кампании можно признать удовлетворительным.

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Понятно, что словенцы и их болельщики задним числом могут сетовать на что-то и претендовать на максимум в игре с датчанами. Но это только желание. На деле же есть ничья и одно набранное очко. Это далеко не безбедный баланс для дальнейших свершений.

Впереди по курсу – команда Сербии. Это не менее комфортный соперник, нежели сборная Дании. Исходя из этого, словенцы могут вполне обоснованно думать о полноценном пополнении багажа в предстоящем матче. А как иначе, если есть желание выйти из группы, а в заключительном матче групповой стадии придется пройти испытание командой Англии. Она – не Дания и не Сербия. Так что, как говорится, результат надо делать здесь и именно сейчас.

Сербия

Сборная Сербия, можно предположить, самое страшное в групповом турнире Евро-2024 уже пережила. Волею календаря, она стартовала с поединка против сборной Англии – фаворита не только квартета, а и всего турнира.

Игра с родоначальниками футбола порадовала балканцев лишь отчасти, и завершилась их итоговым поражением со счетом 0:1. С турнирной точки зрения это плохой результат, но можно ли было думать об ином исходе во встрече с сильным фаворитом. Ответ более чем очевидец.

Теперь сербов ждут два матча жизни – вначале против Словении, а далее против Дании. Со словенцами игроки команды Сербии обязаны играть только на победу. Если не так, то далее их шансы на выход в плей-офф станут значительно ниже. Им этого не хочется, а значит – сербы должны бросить все на алтарь победы.

Статистика встреч

Сборные Словении и Сербии провели между собой четыре очных поединка.

Их пути ранее пересекались в квалификации Евро-2012. Тогда на поле сербов имела место ничья 1:1, а в ответной игре в Словении победили хозяева – 1:0. Однако в итоговой таблице группы С квалификации сербы финишировали третьими (15 очков после 10 матчей), а словенцы расположились за ними (14 пунктов после также 10 игр).

В следующий раз Словения и Сербия сошлись тет-а-тет в группе 4 дивизиона В Лиги наций сезона-2022/2023. Сборная Сербии в домашнем матче разгромила словенцев со счетом 4:1, а на поле команды Словении соперники разошлись миром 2:2. В итоговой таблице квартета сербы заняли 1-е место, набрав 13 очков после 6 поединков, а Словения заняла 3-ю позицию (6 пунктов после 6 встреч).

Прогноз на противостояние

Сербия считают фаворитом поединка, но это их далеко не убедительный статус. Словенцы – не тот соперник, против которого команда калибра сербской сборной может считаться фаворитом. Игроки команды Словении способны преподнести сюрприз, как это им удалось в поединке с датчанами. Так что в матче стоит ожидать ничьей, и обязательно – с забитыми мячами.

Ориентировочные составы:

Словения: Облак – Корничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Вербич, Гнезда-Черин, Елсник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Сербия: Райкович – Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, С.Милинкович-Савич, Гудель, Лукич, Младенович, Влахович, Митрович.

20 июня, четверг