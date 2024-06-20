Чемпионат Европы20 июня 2024, 16:24 |
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Словения – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые яркие моменты матча
20 июня 2024, 16:24 |
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В четверг, 20 июня в Мюнхене проходит матч второго тура Евро-2024 в группе С между Словенией и Сербией. Начало поединка – в 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Черин, Стоянович, Шпорар, Шешко
Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Младенович, Лукич, Илич, Живкович, Тадич, Митрович, Влахович
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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