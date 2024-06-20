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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 16:24 |
1019
0

Словения – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые яркие моменты матча

20 июня 2024, 16:24 |
1019
0
Словения – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 июня в Мюнхене проходит матч второго тура Евро-2024 в группе С между Словенией и Сербией. Начало поединка – в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Черин, Стоянович, Шпорар, Шешко

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Младенович, Лукич, Илич, Живкович, Тадич, Митрович, Влахович

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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