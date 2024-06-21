Драган СТОЙКОВИЧ: «По статистике у нас все лучше, чем у Словении»

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович прокомментирвал игру своей команды против Словении (1:1), которую удалось спасти на 90+6 минуте.

«Мы не сдавались, верили до самого конца. Мы создали много моментов, но никак не могли забить. Но мы не остановились, не хотели мириться с поражением, и в конце концов это принесло плоды.

Если посмотрите на статистику, у нас все лучше: от количества моментов до ударов в створ. Но в счет идут только голы. Важно, что мы добились ничьей, хотя по стартовому составу понятно, что мы играли на победу и хотели показать захватывающий атакующий футбол.

Йович – потрясающий игрок. Я очень доволен, как он сыграл. Даже в условиях нехватки свободного пространства он может быть очень опасен. Рад, что он забил. Это зарядит команду уверенностью и его самого», – сказал Стойкович.