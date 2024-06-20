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Евро
Словения
20.06.2024 16:00 – FT 1 : 1
Сербия
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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 18:00 | Обновлено 20 июня 2024, 18:43
2215
7

Спасение вопреки. Словения не удержала победу над Сербией на Евро-2024

Балканцев выручил гол в компенсированное время

20 июня 2024, 18:00 | Обновлено 20 июня 2024, 18:43
2215
7
Спасение вопреки. Словения не удержала победу над Сербией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Что ни день во второй половине июня 2024 года, так мы неустанно продолжаем говорить о чемпионате Европы в Германии, который с каждым новым днем приближается к очень важному этапу – завершению противостояний в групповом раунде. И некоторым из команд, Германии, например, уже удалось обеспечить себе место в плей-офф, тогда как остальным коллективам об этом, возможно, еще и рано было думать.

Например, сборным Словении и Сербии, которые открывали очередной игровой день международного первенства очным противостоянием в Мюнхене. Команда Драгана Стойковича при этом приехала на «Альянц Арену» вообще с пустыми руками, потому что стартовала с игры против Англии и, по большому счету, не имела особых перспектив получить зачетные баллы (0:1). Более равным соперник был у коллектива Матежа Кека, сыгравшего вничью против Дании (1:1), которая в стратегическом плане тоже давала не так уж и много представителям центральной Европы.

Getty Images/Global Images Ukraine

И хотя сами словенцы не очень любят, когда их по географическому расположению записывают к странам Балканского полуострова, но в унисон с сербами они рекламировали этот матч именно как региональное дерби. По большому счету, нет разницы – главное, чтобы события на поле соответствовали таким громким заголовкам. А вот с этим у команд было не очень.

Сербия решила, что если играть без мяча, то соперники будут раскрываться и у команды Стойковича появится возможность на этом их подловить. В первом тайме такая тактика не работала вообще, поэтому гости были вынуждены перед перерывом все же начать атаковать самостоятельно, потому что на тот момент в правую стойку их ворот уже прилетел удар Элшника из пределов штрафной. Да и в целом, команда Кека превосходила соперников по владению мячом и просто производила более яркое впечатление именно по игре.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме еще и главный тренер Сербии начал делать замены, которые, наоборот, ослабляли его команду. Однако не в самом начале – там словенцам откровенно везло, потому что удары Митровича были близки к тому, чтобы стать результативными. Однако это была лишь вспышка – дальше гости начали разваливаться и на 69 минуте Карничник рейдом через правый фланг вдоль всего поля завершил на дальней штанге подачу с левого фланга от Элшника, который наконец попал в партнера по команде.

Getty Images/Global Images Ukraine

Далее началась игра на выживание, потому что Сербия стремилась отыграться, а Словения хотела оставить за собой долгожданную победу на крупном турнире. В конце игры все было в штрафной Облака: игроки, вратарь соперников, мусор с трибун и много-много грязного футбола, присущего сербам. Но они спаслись. Как? Подачей с углового на последних секундах и ударом головой от Йовича, а как еще?

Следующий матч Словения проведет в Кельне против Англии, тогда как Сербия будет играть в Мюнхене против Дании

Евро-2024. Группа С. 2-й тур

Словения – Сербия – 1:1

Карничник, 69 – Йович, 90+6

Янжа, 87, Випотник, 90+5 – Младенович, 25, Лукич, 54, Йович, 90+2, Гачинович, 90+4

Словения: Облак – Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар (Станкович, 64), Елшник (Брекало, 90+1), Черин, Стоянович (Вербич, 76), Шпорар, Шешко (Випотник, 76).

Сербия: Райкович – Павлович, Миленкович, Велькович, Младенович (Гачинович, 46), Лукич (С.Милинкович-Савич, 64), Илич, Живкович (Бирманчевич, 82), Тадич (Самарджич, 82), Митрович, Влахович (Йович, 64).

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен)

СЛОВЕНИЯ – СЕРБИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Евро-2024 сборная Словении по футболу сборная Сербии по футболу Лука Йович Словения - Сербия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 7
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NoMad
Дуже шкода словенцiв
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+4
maxno
Англия если Данию обыграет интересный расклад будет перед 3 туром . А Украина обязана выигрывать.
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0
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_Per4ecter_
Збірна Сербії - найубогіша збірна на цьому євро. Так зіпсувати гру. Ну, і футбольна фортуна цікава, варто було Гулачевичу грубо порушити правила та отримати за це жовту, і серби вмить зрівняли рахунок. Тобто, якщо б серби грали так від самого початку, то для словаків це був би погром. Чи не так?
P.S. Чомусь в заключні хвилини гра сербів мені дуже нагадує гру одного з клубів УПЛ. Часом чи не ФК "Динамо" (Київ)?🤨😠
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-3
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