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  4. Дания – Сербия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 19:40 |
86
0

Дания – Сербия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Сербы датчан еще не обыгрывали

24 июня 2024, 19:40 |
86
0
Дания – Сербия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Дании и Сербии. Обе команды еще не побеждали на текущем турнире, но сохраняют шансы на выход в плей-офф. Датчане имеют в своем активе два очка, а сербы набрали один зачетный пункт.

Дания

В первом туре группового этапа датчане встретились со Словенией и не смогли обыграть соперников. Счет в матче открыл Кристиан Эриксен, который на Евро-2020 в матче против Финляндии перенес остановку сердца. В марте прошлого года ветеран датской сборной вернулся в состав своей национальной команды, а в поединке против словенцев стал самым возрастным автором гола в истории сборной Дании на чемпионатах Европы. Именно Эриксен был назван УЕФА лучшим игроком матча датчан против Словении.

Во втором туре «красно-белых» ждало противостояние с Англией и теперь уже датчане были в статусе андердога. Подопечные Каспера Юльманна во многих компонентах переигрывали «львов», но снова довольствовались только ничьей. Открыл счет форвард англичан Гарри Кейн, но еще в первом тайме Мортен Юльманн эффектным ударом из-за пределов штрафной сравнял результат. Лучшим игроком матча Дания – Англия был назван полузащитник «красно-белых» Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Перед матчем с Сербией датчане имеют неутешительную статистику. В предыдущих десяти матчах группового этапа на крупных турнирах «красно-белые» выиграли всего одну встречу. Состоялась она три года назад в противостоянии датчан с россией, которая, будем надеяться, больше никогда не будет омрачать международные турниры своим присутствием. Отметим, что 37-летний голкипер Каспер Шмейхель стал самым возрастным вратарем в истории сборной Дании на Евро. При этом он превзошел достижение своего отца Питера Шмейхеля, на Евро-2000 защищавшего ворота «Датского динамита» в 36-летнем возрасте.

Сербия

На чемпионате Европы «белые орлы» стартовали с противостояния против Англии. Судьбу поединка решил один результативный удар, который в начале встречи нанес Джуд Беллингем. В дальнейшем англичане действовали прагматично, а сербы безрезультатно пытались вырвать ничью. Матч был для нейтральных болельщиков малоинтересным: за всю игру команды на двоих нанесли 11 ударов по воротам, что стало наихудшим показателем в игре чемпионата Европы с 1980 года. В матче с англичанами получил травму полузащитник Филип Костич, который уже не поможет своей команде на Евро-2024.

В поединке со Словенией сербы также были близки к поражению, которое бы максимально усложнило им выполнение задачи по выходу в 1/8 финала. В середине второй половины встречи словенцы повели в счете, и «белые орлы» сумели отыграться только на шестой компенсированной арбитром минуте. Спасительный для Сербии гол забил Лука Йович. Поединок Словения – Сербия проходил в жару и даже сообщалось, что в перерыве защитник «белых орлов» Павлович потерял сознание. Впрочем, на второй тайм он вышел и доиграл встречу до конца.

Статистика встреч

Дания и Сербия провели между собой три поединка и датчане в них неизменно побеждали. Предыдущая встреча команд состоялась в прошлогоднем товарищеском матче, и тогда «красно-белые» одержали победу со счетом 3:0. А до этого команды встречались в отборочном турнире Евро-2016. В Белграде датчане обыграли хозяев поля со счетом 3:1, а на своем поле также одержали победу – 2:0.

Прогноз на противостояние

Обеим командам нужна победа, поэтому стоит ожидать бескомпромиссной борьбы за результат. В то же время соперники могут действовать осторожно, ведь любая ошибка может перечеркнуть надежды на выход в плей-офф. По нашему мнению датчане продемонстрировали на турнире более убедительную игру, и они сумеют обыграть сборную Сербии.

Ориентировочные составы:

Дания: Шмейхель, Вестергор, А.Кристенсен, Й.Андерсен, Кристиансен, Хейбьерг, Юльманн, Меле, Винн, Эриксен, Хейлунн

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Младенович, Лукич, Илич, Живкович, Тадич, Митрович, Влахович

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25 июня, вторник

Дания – Сербия
Мюнхен. «Арена Мюнхен». 22:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
ДАНИЯ – СЕРБИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Евро-2024 сборная Сербии по футболу сборная Дании по футболу прогнозы
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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