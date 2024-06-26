ЮЛЬМАНН: «Первая цель достигнута. Главное, что у нас есть качество игры»
Сборная Дании сыграла вничью с Сербией и вышла в 1/8 финала Евро-2024
25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоялся матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии (0:0).
Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (по 3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:
«Это была тяжелая, эмоциональная борьба, и мы заранее знали, что игра будет именно такой. Было бы здорово забить гол, чтобы у нас была подстраховка на всякий случай, и мы могли перевести дыхание. Думаю, мы должны быть счастливы, что все закончилось благополучно. Первая цель достигнута.
В игре было очень много моментов, которые меня радуют. Есть пара моментов в атаке, которые мы можем изменить. Я знаю, что мы можем это сделать. Главное, что у нас есть качество игры. В команде достаточно игроков, которых мы можем использовать в атаке. Мы можем создать еще больше ситуаций, в которых мы будем опасны».
Защитник сборной Дании Йоахим Андерсен:
«Мы очень, очень счастливы. Это была тяжелая игра, где пришлось много бороться. В конце концов, мы сделали то, что должны были сделать, и теперь все по-настоящему счастливы».
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