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Евро
Дания
25.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 07:37 | Обновлено 26 июня 2024, 08:06
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ЮЛЬМАНН: «Первая цель достигнута. Главное, что у нас есть качество игры»

Сборная Дании сыграла вничью с Сербией и вышла в 1/8 финала Евро-2024

26 июня 2024, 07:37 | Обновлено 26 июня 2024, 08:06
296
0
ЮЛЬМАНН: «Первая цель достигнута. Главное, что у нас есть качество игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманн

25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоялся матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии (0:0).

Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (по 3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:

«Это была тяжелая, эмоциональная борьба, и мы заранее знали, что игра будет именно такой. Было бы здорово забить гол, чтобы у нас была подстраховка на всякий случай, и мы могли перевести дыхание. Думаю, мы должны быть счастливы, что все закончилось благополучно. Первая цель достигнута.

В игре было очень много моментов, которые меня радуют. Есть пара моментов в атаке, которые мы можем изменить. Я знаю, что мы можем это сделать. Главное, что у нас есть качество игры. В команде достаточно игроков, которых мы можем использовать в атаке. Мы можем создать еще больше ситуаций, в которых мы будем опасны».

Защитник сборной Дании Йоахим Андерсен:

«Мы очень, очень счастливы. Это была тяжелая игра, где пришлось много бороться. В конце концов, мы сделали то, что должны были сделать, и теперь все по-настоящему счастливы».

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сборная Сербии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Дания - Сербия Каспер Юльманн пресс-конференция Йоаким Андерсен
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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