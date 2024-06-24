Во вторник, 25 июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Дании и Сербии. Матч пройдет в Мюнхене на «Арене Мюнхен», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Датчане набрали два очка, сыграв вничью со Словенией и Англией. Сербы имеют в своем активе один зачетный пункт: «белые орлы» проиграли англичанам и сыграли вничью со словенцами. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Дания и Сербия провели между собой три поединка, в которых датчане неизменно побеждали. Предыдущая встреча команд состоялась в прошлогоднем товарищеском матче, и тогда «красно-белые» одержали победу со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Сербия, за которой можно следить в украинской версии сайта.