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Дания
25.06.2024 22:00 - : -
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 20:11 | Обновлено 24 июня 2024, 20:14
86
0

Дания – Сербия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы С чемпионата Европы

24 июня 2024, 20:11 | Обновлено 24 июня 2024, 20:14
86
0
Дания – Сербия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Дании и Сербии. Матч пройдет в Мюнхене на «Арене Мюнхен», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Датчане набрали два очка, сыграв вничью со Словенией и Англией. Сербы имеют в своем активе один зачетный пункт: «белые орлы» проиграли англичанам и сыграли вничью со словенцами. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Дания и Сербия провели между собой три поединка, в которых датчане неизменно побеждали. Предыдущая встреча команд состоялась в прошлогоднем товарищеском матче, и тогда «красно-белые» одержали победу со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Сербия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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