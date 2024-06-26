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Евро
Дания
25.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Сербия
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 00:40 | Обновлено 26 июня 2024, 00:45
695
0

Дания – Сербия – 0:0. Разошлись с разным настроением. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Евро-2024

26 июня 2024, 00:40 | Обновлено 26 июня 2024, 00:45
695
0
Дания – Сербия – 0:0. Разошлись с разным настроением. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоялся матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее Дания дважды сыграла вничью – со Словенией (1:1) и Англией (1:1). Сербия на старте турнира проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со Словенией (1:1).

Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (по 3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.

Евро-2024. Группа С. 3-й тур

25 июня. 22:00. Мюнхен

Дания – Сербия – 0:0

Турнирное положение

Дания – Сербия. Видеообзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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