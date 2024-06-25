Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией

В поединке 3-го тура чемпионата Европы в Мюнхене встретились сборные Дании и Сербии. Для выхода в плей-офф орлам нужна была исключительно победа, в то время как датчан устраивала ничья. В десяти предыдущих матчах на крупных турнирах датчане одержали всего одну победу, так что красно-белые были полны решимости изменить эту статистику.

После стартового свистка датчане взяли мяч под контроль, а сербы высоким прессингом встречали соперников. Красно-белым было довольно сложно преодолевать насыщенные защитные построения соперников, которые при приеме мяча атаковали футболистов датской сборной. В отличии от оборонительных действий, в атаке у орлов игра не клеилась, и они редко приближались к штрафной номинальных хозяев поля.

И все же, датчане сумели организовать голевые ситуации. После навеса Меле Винн с линии вратарской не попал в ворота, а с ударом из-за пределов штрафной в исполнении Эриксена в прыжке справился Райкович. Надежно сыграл голкипер и после удара Хейлунна. Вот в принципе и все, что можно вспомнить об опасных моментах у ворот Сербии. При потере мяча орлы сразу накрывали соперников, так что датчане были лишены пространства.

Но сербам нужна была победа и после перерыва они заметно прибавили. В начале второй половины встречи мяч даже оказался в воротах сборной Дании, но арбитр зафиксировал оффсайд у Йовича. Команды обменивались атаками, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Датчане, в свою очередь, начали играть более осторожно: ничья, напомним, их устраивала.

В середине второго тайма тренерский штаб сборной Сербии пошел ва-банк: орлы начали играть с тремя форвардами. Сербы завладели территориальным преимуществом и начали искать пути к штрафной соперников. Датчане уже явно демонстрировали намерение довольствоваться ничейным результатом. При перехвате мяча они не спешили идти в атаку, монотонно разыгрывая свои комбинации.

Сербы так и не смогли создать хоть какой-то стоящий момент у ворот сборной Дании. Их тактика по выпрашиванию пенальти у арбитра также не сработала. Датчане удержали ничью и заняли второе место группы С. А Сербия осталась на последнем месте и покидает чемпионат Европы.

Чемпионат Европы. Группа С. 3-й тур.

Дания – Сербия – 0:0

Предупреждения: Винн (28), Юльманн (30) – Миленкович (4), Митрович (83)

Дания: Шмейхель, Вестергор, А.Кристенсен, Й.Андерсен, Меле, Хейбьерг, Юльманн (Дилейни, 77), Бах (Кристиансен, 77), Винн (Сков-Ольсен, 46), Эриксен (Поульсен, 88), Хейлунн (Дольберг, 59)

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Живкович, Гудель (Йович, 46), Илич (Влахович, 68), Мияйлович (Младенович, 75), Лукич (С.Милинкович-Савич, 87), Митрович, Самарджич (Тадич, 46)

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Стадион «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

ДАНИЯ – СЕРБИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА