Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
Евро
Дания
25.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Сербия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 23:54 | Обновлено 26 июня 2024, 01:04
3210
4

Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией

Датчане со второго места вышли в 1/8 финала

25 июня 2024, 23:54 | Обновлено 26 июня 2024, 01:04
3210
4
Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура чемпионата Европы в Мюнхене встретились сборные Дании и Сербии. Для выхода в плей-офф орлам нужна была исключительно победа, в то время как датчан устраивала ничья. В десяти предыдущих матчах на крупных турнирах датчане одержали всего одну победу, так что красно-белые были полны решимости изменить эту статистику.

После стартового свистка датчане взяли мяч под контроль, а сербы высоким прессингом встречали соперников. Красно-белым было довольно сложно преодолевать насыщенные защитные построения соперников, которые при приеме мяча атаковали футболистов датской сборной. В отличии от оборонительных действий, в атаке у орлов игра не клеилась, и они редко приближались к штрафной номинальных хозяев поля.

И все же, датчане сумели организовать голевые ситуации. После навеса Меле Винн с линии вратарской не попал в ворота, а с ударом из-за пределов штрафной в исполнении Эриксена в прыжке справился Райкович. Надежно сыграл голкипер и после удара Хейлунна. Вот в принципе и все, что можно вспомнить об опасных моментах у ворот Сербии. При потере мяча орлы сразу накрывали соперников, так что датчане были лишены пространства.

Но сербам нужна была победа и после перерыва они заметно прибавили. В начале второй половины встречи мяч даже оказался в воротах сборной Дании, но арбитр зафиксировал оффсайд у Йовича. Команды обменивались атаками, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Датчане, в свою очередь, начали играть более осторожно: ничья, напомним, их устраивала.

В середине второго тайма тренерский штаб сборной Сербии пошел ва-банк: орлы начали играть с тремя форвардами. Сербы завладели территориальным преимуществом и начали искать пути к штрафной соперников. Датчане уже явно демонстрировали намерение довольствоваться ничейным результатом. При перехвате мяча они не спешили идти в атаку, монотонно разыгрывая свои комбинации.

Сербы так и не смогли создать хоть какой-то стоящий момент у ворот сборной Дании. Их тактика по выпрашиванию пенальти у арбитра также не сработала. Датчане удержали ничью и заняли второе место группы С. А Сербия осталась на последнем месте и покидает чемпионат Европы.

Чемпионат Европы. Группа С. 3-й тур.

Дания – Сербия – 0:0

Предупреждения: Винн (28), Юльманн (30) – Миленкович (4), Митрович (83)

Дания: Шмейхель, Вестергор, А.Кристенсен, Й.Андерсен, Меле, Хейбьерг, Юльманн (Дилейни, 77), Бах (Кристиансен, 77), Винн (Сков-Ольсен, 46), Эриксен (Поульсен, 88), Хейлунн (Дольберг, 59)

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Живкович, Гудель (Йович, 46), Илич (Влахович, 68), Мияйлович (Младенович, 75), Лукич (С.Милинкович-Савич, 87), Митрович, Самарджич (Тадич, 46)

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Стадион «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

ДАНИЯ – СЕРБИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Не из топ-сборной. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Англия – Словения
Дания – Сербия – 0:0. Разошлись с разным настроением. Видеообзор матча
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
сборная Сербии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Дания - Сербия отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Футбол | 25 июня 2024, 12:33 11
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге

Чемпионов Европы-1988 нередко называют Oranje («оранжевые») или Uurwerk oranje («заводной апельсин»)

На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
Футбол | 25 июня 2024, 00:35 6
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024

Соперником итальянской команды в 1/8 финала будет сборная Швейцарии

Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Футбол | 26.06.2024, 00:16
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 25.06.2024, 07:28
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
Теннис | 25.06.2024, 16:24
Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Виктор Войцеховский
Главное братушки едут на...й домой 
Ответить
+1
Стюард #11
Напишите пожалуйста в статье за счет каких показателей дания пролезла
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Стюард #11
Надо между ничьей и победой делать больший разрыв, примеры в спорте есть успешные, но правда и матчей в чемпионате надо больше
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
25.06.2024, 05:56 4
Хоккей
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 3
Бокс
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
25.06.2024, 07:01
Бокс
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 12
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 1
Футбол
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 00:17
Бокс
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
24.06.2024, 00:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем