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Евро
Испания
05.07.2024 19:00 - : -
Германия
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Чемпионат Европы
04 июля 2024, 15:55 |
361
0

Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Обе сборные могли бы сыграть в финале Евро, но кто-то из них покинет турнир после четвертьфинала

04 июля 2024, 15:55 |
361
0
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В пятницу 5 июля в Штутгарте состоится первый поединок 1/4 финала, в котором встретятся Испания и Германия. Эти команды еще до старта чемпионата Европы считались одними из главных его фаворитов, а во время турнира только подтвердили свои намерения завоевать титул. Но жребий распорядился таким образом, что соперники сыграют друг с другом уже на стадии четвертьфинала, поэтому одна из этих команд сразу после финального свистка попрощается с Евро.

Испания

Пожалуй, самый зрелищный и красивый футбол на этом чемпионате демонстрируют подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо. Они также являются одной из самых результативных команд турнира, забив уже 9 голов. Причем ворота соперников поражали 7 разных испанских футболистов – Фабиан Руис (дважды), а также Мората, Карвахаль, Ферран Торрес, Родри, Уильямс и Ольмо. Еще один раз за Испанию забил итальянец Калафиори, срезав мяч в собственные ворота.

Кроме того, сборная Испании выиграла все четыре предыдущих матча на Евро и пропустила только один гол в матче 1/8 финала с Грузией. Причем наставник команды доверяет практически всем своим футболистам, так как в этих поединках задействовал почти всех заявленных на турнир игроков, не считая третьего вратаря.

Как обычно, испанцы много времени контролируют мяч и часто бьют по воротам соперников. Достаточно сказать, что в прошедших матчах на Евро они уже 77 раз наносили удары и почти треть из них приходилась в створ ворот. А еще испанцы подали 25 угловых у ворот оппонентов, что говорит об их большом игровом преимуществе. И при этом Испания играет достаточно дисциплинировано – всего 6 предупреждений в четырех матчах и ни одной красной.

Так что по многим показателям испанские футболисты превосходят всех других участников турнира и если они продолжат в том же ключе, то хозяевам чемпионата придется очень сложно, чтобы пройти дальше.

Германия

Немецкая сборная отлично начала чемпионат, разгромив Шотландию и показав яркий результативный футбол. Но остальные матчи подопечные Юлиана Нагельсманна провели не очень убедительно. И с венграми в группе, с датчанами в поединке 1/8 финала Германия хотя и выиграла с одинаковым счетом 2:0, много позволяла соперникам и будь те немного удачливей, ситуация могла развернуться совершенно в другую сторону. А ключевую игру со Швейцарией за первое место в группе немцам и вовсе удалось спасти только в компенсированное арбитром время.

Германия тоже старается много атаковать и забила даже больше испанцев 10 голов. Здесь главным бомбардиром пока является молодой форвард Мусиала, отличившийся 3 раза. Еще по два гола забили Хаверц и Фюллькруг, по одному мячу в активе капитана команды Гюндогана, Вирца и Джана.

Интересно, что накануне матча с Испанией главный тренер немцев ввел запрет на встречи футболистов с женами и девушками до завершения чемпионата Европы. Первоначально такие встречи были разрешены, но после выхода Германии в четвертьфинал это стало табу.

Статистика матчей

Команды провели друг с другом 26 матчей. На одну победу больше у Германии – 9 против 8. А вот разница забитых и пропущенных мячей в пользу испанцев 32-31. В финальных турнирах чемпионата Европы соперники встречались 3 раза. Две победы у Испании и одна у Германии. Последний раз это было в финале Евро-2008, где с минимальным счетом 1:0 выиграла Испания. А на чемпионате мира эти сборные играли совсем недавно на групповой стадии в Катаре зимой 2022 года. Та встреча завершилась вничью 1:1. Причем голы забили игроки, которые находятся здесь на чемпионате Европы – Мората у испанцев и Фюллькруг у немцев.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, Ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Педри, Уильямс, Мората, Ямал

Германия: Нойер, Раум, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Гюндоган, Мусиала, Вирц, Хаверц

Прогноз на противостояние:

Игра должна получиться очень интересной с шансами забить голы у обеих сборных. И все же поставим на Испанию, которая на этом турнире смотреться немного лучше. Испанцы, скорее всего, выиграют со счетом 2:1.

5 июля, пятница

Испания – Германия
Штутгарт. «Штутгарт Арена». 19:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo и Суспильне
ИСПАНИЯ - ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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