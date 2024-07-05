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Евро
Испания
05.07.2024 19:00 – FT 2 : 1
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 21:45 |
18436
0

Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2024

05 июля 2024, 21:45 |
18436
0
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

Евро-2024. 1/4 финала. Штутгарт, 5 июля

Испания – Германия – 2:1

Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 – Вирц, 89

Удаление: Карвахаль, 120+5

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ольмо, 51 мин.

ГОЛ! 1:1 Вирц, 89 мин.

ГОЛ! 2:1 Мерино, 119 мин.

События матча

126’
Даниэль Карвахаль (Испания) получает красную карточку.
119’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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