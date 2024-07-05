Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
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В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
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Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.
Евро-2024. 1/4 финала. Штутгарт, 5 июля
Испания – Германия – 2:1
Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 – Вирц, 89
Удаление: Карвахаль, 120+5
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Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Ольмо, 51 мин.
ГОЛ! 1:1 Вирц, 89 мин.
ГОЛ! 2:1 Мерино, 119 мин.
События матча
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