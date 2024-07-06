Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГЕЛЬСМАНН: «Мы сделали все, чтобы победить. Теперь нам всем больно»
Евро
Испания
05.07.2024 19:00 – FT 2 : 1
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 07:03 | Обновлено 06 июля 2024, 07:19
464
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Мы сделали все, чтобы победить. Теперь нам всем больно»

Немецкий хавбек Тони Кроос провел последний матч в футбольной карьере

06 июля 2024, 07:03 | Обновлено 06 июля 2024, 07:19
464
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Мы сделали все, чтобы победить. Теперь нам всем больно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос и Юлиан Нагельсманн

Вечером 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024, в котором Испания одолела Германию (2:1 д.ч.) благодаря голу Микеля Мерино в овертайме на 119-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн:

«Каждый игрок на поле и на скамейке запасных сделали все, чтобы победить сегодня. Теперь нам всем больно.

Невозможно восхищаться слишком сильно карьерой Крооса. Думаю, это уникальный футболист для нашей страны. Безусловно, один из лучших в истории. Все знают о его успехах, но не все знают, какой он человек. Когда он переживал очень сложный момент в своей жизни, он открыто проговаривал это с командой. Он всегда считает себя частью коллектива.

Я сказал своим игрокам, что они не заслуживали такого исхода, вылета с турнира. Мы все скучаем по нашим семьям, но никто не хотел разъезжаться. С самого начала этих полутора месяцев... Атмосфера в нашем коллективе была превосходной. Мы сделали все для того, чтобы победить в этом матче.

Мои поздравления сборной Испании. В первом тайме игра была слишком открытой. Во втором тайме мы прибавили и с 60-й минуты и далее мы явно были сильнее. Мы полностью заслужили гол в концовке основного времени. А решающий гол мы пропустили, когда время уже окончательно истекало. К сожалению, в том эпизоде мы не использовали необходимый прессинг на фланге».

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц:

«Сегодня мы заслуживали большего. Это действительно больно. Испанские футболисты огромные мастера, и они могут наказать тебя за любую ошибку. Сравняв счет, мы играли очень хорошо и заслуживали большего. Порой футбол жесток, и потребуется какое-то время, чтобы восстановиться после такого.

Наши болельщики были потрясающими на протяжении всего турнира. Атмосфера была незабываемая. Мы очень благодарны им. С одной стороны, мы гордимся, с другой – грустим, поскольку не смогли дать им большего».

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос:

«В данный момент я думаю только о вылете из турнира. У нас была важная цель, к которой мы шли. Мечта, которую мы лелеяли, в каком-то смысле разрушена. Через какое-то время мы придем к пониманию, что провели хороший турнир, но сейчас принять эту мысль сложно».

События матча

126’
Даниэль Карвахаль (Испания) получает красную карточку.
119’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
По теме:
Франция с Португалией прервала неприятную историческую серию
МЕРИНО: «Я забежал за спину Рюдигеру, и навес Ольмо оказался идеальным»
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Это исторический вечер. Испания может выиграть чемпионат»
сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Испания - Германия Тони Кроос Кай Хаверц пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Футбол | 06 июля 2024, 01:12 0
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Евро-2024

ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
Футбол | 06 июля 2024, 07:01 4
ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой

5 июля французы прошли в полуфинал Евро-2024, переиграв португальцев в серии пенальти

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку накануне спарринга с Хайдуком
Футбол | 06.07.2024, 05:59
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку накануне спарринга с Хайдуком
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку накануне спарринга с Хайдуком
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Футбол | 05.07.2024, 13:33
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Теннис | 05.07.2024, 18:11
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
04.07.2024, 11:53 16
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
04.07.2024, 21:13 14
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 51
Футбол
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 19
Теннис
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
05.07.2024, 07:05 47
Футбол
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
05.07.2024, 07:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем