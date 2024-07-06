НАГЕЛЬСМАНН: «Мы сделали все, чтобы победить. Теперь нам всем больно»

Вечером 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024, в котором Испания одолела Германию (2:1 д.ч.) благодаря голу Микеля Мерино в овертайме на 119-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн:

«Каждый игрок на поле и на скамейке запасных сделали все, чтобы победить сегодня. Теперь нам всем больно.

Невозможно восхищаться слишком сильно карьерой Крооса. Думаю, это уникальный футболист для нашей страны. Безусловно, один из лучших в истории. Все знают о его успехах, но не все знают, какой он человек. Когда он переживал очень сложный момент в своей жизни, он открыто проговаривал это с командой. Он всегда считает себя частью коллектива.

Я сказал своим игрокам, что они не заслуживали такого исхода, вылета с турнира. Мы все скучаем по нашим семьям, но никто не хотел разъезжаться. С самого начала этих полутора месяцев... Атмосфера в нашем коллективе была превосходной. Мы сделали все для того, чтобы победить в этом матче.

Мои поздравления сборной Испании. В первом тайме игра была слишком открытой. Во втором тайме мы прибавили и с 60-й минуты и далее мы явно были сильнее. Мы полностью заслужили гол в концовке основного времени. А решающий гол мы пропустили, когда время уже окончательно истекало. К сожалению, в том эпизоде мы не использовали необходимый прессинг на фланге».

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц:

«Сегодня мы заслуживали большего. Это действительно больно. Испанские футболисты огромные мастера, и они могут наказать тебя за любую ошибку. Сравняв счет, мы играли очень хорошо и заслуживали большего. Порой футбол жесток, и потребуется какое-то время, чтобы восстановиться после такого.

Наши болельщики были потрясающими на протяжении всего турнира. Атмосфера была незабываемая. Мы очень благодарны им. С одной стороны, мы гордимся, с другой – грустим, поскольку не смогли дать им большего».

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос:

«В данный момент я думаю только о вылете из турнира. У нас была важная цель, к которой мы шли. Мечта, которую мы лелеяли, в каком-то смысле разрушена. Через какое-то время мы придем к пониманию, что провели хороший турнир, но сейчас принять эту мысль сложно».